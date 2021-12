Prefeitura de Sete Lagoas divulga Processo Seletivo para profissionais da Educação

As vagas são para diversos cargos.

O Diário Oficial do Município (DOM) publicou, nesta segunda-feira, 29, o edital Nº 15/2021, da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, para inscrição no processo seletivo de contratação temporária dos profissionais da Educação do Município de Sete Lagoas.

As inscrições são gratuitas e vão de 6 a 15 de dezembro de 2021 pelo site www.setelagoas.mg.gov.br. A contratação será regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais nas situações de cargos vagos existentes até a promoção de novo concurso público, afastamentos e licenciamentos de funcionários, convênios com as instituições filantrópicas, programas e projetos específicos e para profissionais para atender alunos com deficiência.

Há vagas para os cargos de Assistente Social, Assistente de Biblioteca, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Professor, Bibliotecário, Fonoaudiólogo, Inspetor Escolar, Instrutor de Informática, Instrutor de Oficina de Artes, Instrutor de Oficina, Pedagógica, Intérprete de LIBRAS e Linguagem de Sinais, Nutricionista, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental, PEB Professor de Educação Física, Pedagogo, Professor de Educação Básica, PEB, Educação Infantil e Anos Iniciais, Psicólogo Escolar, Servente, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico Superior de Ensino, Técnico em Educação, Técnico de Biblioteca, Técnico Orçamentário e Tradutor de Braille. Confira no edital as exigências e escolaridade mínima para cada cargo.

Durante todo o período de inscrição será possibilitado ao candidato corrigir as informações registradas, utilizando o CPF e o

número de protocolo gerado no ato de sua inscrição. A divulgação da lista de classificação dos inscritos será divulgada no site da Prefeitura a partir de 17 de dezembro de 2021. A classificação do candidato não implica direito à contratação, cabendo ao Município, exclusivamente, a decisão das convocações para provimento das necessidades, através de editais de chamada pública. O requerimento de recurso quanto à classificação dos candidatos deve ser protocolado pelo requerente na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, de 8h às 12h e de 14h às 16h.

O resultado final da análise dos recursos será publicado em 27 de dezembro de 2021, também no site da Prefeitura e na página específica do processo seletivo. Mais informações e eventuais atualizações sobre o edital em: http://editaiselicitacoes-setelagoas.mg.gov.br/processoseletivo2022educacao/ (link disponível a partir do dia 6 de dezembro de 2021).

Íntegra do edital no DOM do dia 29/11/2021

por Ascom Prefeitura