América-MG encaminha a contratação do zagueiro Gabriel Gomes, da Inter de Minas

Jogador, de 22 anos, disputou a última edição do Módulo II do Campeonato Mineiro

A temporada ainda não acabou, mas o América-MG vem atuando no mercado pensando em 2022. Com a vaga na Série A praticamente assegurada e ainda com chance de disputar a próxima edição da Copa Libertadores, o clube mineiro encaminhou a contratação do zagueiro Gabriel Gomes, de 22 anos.

O atleta pertence ao Inter de Minas. Ele disputou o Módulo II do Campeonato Mineiro de 2021. Gabriel chega para disputar uma vaga com Ricardo Silva e Eduardo Bauermann, zagueiros titulares do time do técnico Marquinhos Santos.

A informação foi antecipada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo ge, que apurou que ainda falta detalhes burocráticos para o zagueiro chegar ao CT Lanna Drumond para a assinatura do contrato com o América-MG.

Além do zagueiro, o Coelho comprou 50% dos direitos econômicos do lateral Marlon. O jogador estava emprestado pelo Sampaio Corrêa e agora pertence ao clube mineiro.

Se tem gente chegando, também tem gente saindo. O meia Bruno Nazário não vai ficar para próxima temporada. Com contrato chegando ao fim, o jogador se preparara para se mudar de Belo Horizonte. Outros jogadores na mesma situação e que não interessam ao projeto do América de 2022 também irão deixar o clube nos próximos dias.

O América-MG entra em campo nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coelho enfrenta a Chapecoense, no Independência. Uma vitória em casa pode deixar o time mineiro mais perto da briga por uma vaga na Libertadores 2022.

Fonte: ge.globo.com