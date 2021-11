PM segue em diligências para localizar autor de disparos em briga de torcida em Sete Lagoas

Na noite de 28 Nov de 2021 , a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h15min, recebendo informações de um crime de rixa na Praça Chiquinha Avelar no Bairro Progresso .

De imediato as viaturas deslocaram ao local, e em contato com pessoas que estavam no local, um indivíduo com camisa da galoucura teria efetuado disparos de arma de fogo contra algumas pessoas .

Em contato com a vitima J.R.S, 22 anos, esse informou aos militares que estava num bar bebendo e percebeu uma confusão entre torcedores do atlético e do cruzeiro e de repente constatou que havia sido atingido com disparos de arma de fogo no antebraço e mão.

Outros torcedores do atlético que estavam no local disseram a PM que tiveram os pneus de seus veículos esvaziados e que apareceram torcedores do Cruzeiro iniciando uma briga , soltar foguetes e apareceu um cidadão armado de um revólver que efetuou vários disparos de arma de fogo e evadiu em seguida.

Polícia Militar ainda segue em diligências para identificar pessoas envolvidas na briga e autor dos disparos, através de imagens de câmeras e testemunhas que possam ter anotado placa do veículo .

A vítima atingida pelos disparos não corre risco de morte .

Fonte: Agência Local de Comunicação- 25ºBPM