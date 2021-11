Mais 7 mil famílias recebem Auxílio Emergencial Mineiro nesta terça

Conforme o governo do Estado, ‘1.030.718 famílias foram atendidas, o que corresponde a 99% das que se enquadram nos critérios’

Nesta terça-feira (30), 7.191 famílias recebem a parcela de R$ 600 do Auxílio Emergencial Mineiro, criado para minimizar os impactos da pandemia de Covid-19 na população mais vulnerável. Conforme o governo do Estado, “1.030.718 famílias foram atendidas, o que corresponde a 99% das que se enquadram nos critérios para receber o benefício. O governo repassou R$606,843 milhões ao programa”.

Está previsto novos pagamentos extraordinários em dezembro e janeiro, caso necessário. “As famílias que receberão o pagamento integram o grupo que não foi contemplado na última parcela, paga de 14 a 29/10, por irregularidades no cadastro ou problemas com a conta para o depósito do auxílio”, informa o Executivo em nota.

“Em 2020, foram investidos R$ 91 milhões para o pagamento do Bolsa Merenda a 335 famílias. Também houve aporte de mais de R$ 321 milhões no programa Renda Minas, que contemplou 2,5 milhões de pessoas e mais de 960 famílias. Entre junho e agosto do ano passado, 146 mil cestas básicas foram entregues à população vulnerável de 834 municípios. Outras cinco mil cestas foram distribuídas para famílias quilombolas, indígenas, ciganas, vazanteiras e circenses.”, completa. ]

Fonte: O Tempo