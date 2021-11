Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta segunda (29)

Tempo Esportivo

A tabela do Campeonato Mineiro 2022 foi divulgada pela Federação Mineira de Futebol com uma grande novidade: A final será em jogo único, reduzindo o campeonato, assim, em uma data. O jogo mais esperado do torneio, o clássico entre Atlético e Cruzeiro, foi agendado para a nona rodada, com mando do Galo, no Mineirão, com duas datas possíveis: 05 ou 06 de março.

A primeira rodada será disputada numa quarta-feira, em 26 de janeiro, ainda sem horário marcado:

Caldense x América (Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas)

Uberlândia x Athletic (Parque do Sabiá, em Uberlândia)

Villa Nova x Atlético (Castor Cifuentes, em Nova Lima)

Cruzeiro x URT (Mineirão, em Belo Horizonte)

Democrata GV x Patrocinense (Mamudão, em Governador Valadares)

Tombense x Pouso Alegre (Almeidão, em Tombos)

Antes do clássico entre Atlético e Cruzeiro, ocorreram os outros dois principais clássicos de Minas Gerais. Na terceira rodada, prevista para os dias 02 e 03 de fevereiro, o Cruzeiro recebe o América, no Mineirão. Na sexta rodada, é a vez do Coelho receber o Galo, no Independência, em datas que podem ser 12 ou 13 de fevereiro.

A primeira fase do torneio, que chega a sua 108ª edição, segue inalterada – turno único com confronto entre os 12 clubes. As semifinais com as quatro melhores equipes, em jogos de ida e volta, estão programadas para os dias 23 e 27 de março. A final será em jogo único, no primeiro domingo de abril.

Abaixo você confere todos os campeões estaduais de Minas Gerais:

Atlético: 46 (1915, 1926*, 1927, 1931, 1932**, 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956***, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2020 e 2021).

Cruzeiro: 38 (1928, 1929, 1930, 1940, 1943, 1944, 1945, 1956***, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018, 2019).

América: 16 (1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1948, 1957, 1971, 1993, 2001 e 2016).

Villa Nova: 5 (1932**, 1933, 1934, 1935, 1951).

Siderúrgica: 2 (1937, 1964).

Ipatinga: 1 (2005).

Caldense: 1 (2002).

Copa Eldorado / Elétrica Norte tem início confirmado para sábado

Depois de quase dois anos, a bola vai voltar a rolar pela principal competição de futebol amador de Minas Gerais.

A 29ª Copa Eldorado / Elétrica Norte tem agendados 10 jogos entre sábado, domingo e segunda-feira e somente o mau tempo, acompanhado de chuva em grandes volumes, será motivo para eventuais adiamentos.

Para esta edição, mais de 700 atletas deverão ser inscritos, distribuídos pelos 20 clubes disputantes do torneio. Entre dirigentes, membros das comissões técnicas, jogadores, patrocinadores, colaboradores e outros, estima-se que mais de 3.000 pessoas estarão envolvidas, diretamente, no campeonato.

Estas são as equipes confirmadas para esta edição: Bar Sem Lona, Curitiba / G&D, Industrial / Amigos do Santo André, Hidrauminas / Águia Esporte, Expresso Progresso / Sidão, NF Amigos, Sociedade Esportiva Santa Rosa, Independente Futebol Clube de Pompéu, Ideal Sport Club, Montreal / Objetiva Proteção Veicular, AFP / Cooperlíder, Líder Automóveis e Seguros / Lontra, Paulinho Santo André, Garimpeiro / União do Morro, Reitran, CAP do Progresso, Curiango / Maguinho Vidros, Corinthians Esporte Clube, Serra Verde / NS Sports Uniformes e Deportivo Raça.

Após o conselho técnico da competição, as chaves ficaram definidas desta maneira:

Cada equipe fará 03 jogos na primeira fase, sempre dentro do próprio grupo. Ao final da etapa classificatória, os 03 primeiros colocados de cada chave e o melhor quarto colocado, pelo índice técnico, estarão classificados para a fase de oitavas-de-final.

A competição tem início programado para este final de semana e o término deverá ocorrer dentro do mês de janeiro de 2022, desde que não haja adiamento de alguma rodada em função do período chuvoso.

A Copa Eldorado 2021/2022 será realizada mediante o cumprimento de todos os protocolos de segurança que forem definidos pelo Programa Minas Consciente, do Governo de Minas Gerais.

A premiação da Copa poderá alcançar quase R$ 10.000,00, incluindo dinheiro, troféus e medalhas. O campeão vai receber R$ 4.000,00, o vice receberá R$ 2.000,00 e o terceiro colocado ficará com R$ 1.000,00.

Os confrontos da primeira rodada estão definidos:

Todas as informações adicionais e as novidades que serão implementadas nesta edição da Copa Eldorado / Elétrica Norte estão sendo divulgadas nas redes sociais da Rádio Eldorado, na programação esportiva da emissora, nos programas Tempo Esportivo (11 horas da manhã), Eldorado nos Esportes (5 horas da tarde), Resumo Esportivo (aos sábados, às 11 horas da manhã), no Jornal Hoje Cidade, nos sites www.eldorado1300.com.br, www.portalsete.com.br, ou ainda nos veículos de comunicação parceiros do evento: www.setelagoas.com.br, www.jornalnoticiaonline.com.br, Webtv Vitrine e Tv Sete Lagoas (Canal 08 NET), dentre outros.

Sete-lagoanos fazem bonito e conquistam o Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu

O final de semana foi de fortes emoções e muita alegria para 03 sete-lagoanos que participaram da 46ª Taça Minas Gerais de Jiu-Jitsu, disputada no SESC Belo Horizonte. O torneio foi válido para definir os campeões estaduais e as lutas aconteceram no domingo, 28 de novembro.

Washington Souza Pires, de 33 anos, faturou o tricampeonato estadual na faixa preta, categoria Meio Pesado. Messias Alves Rocha, de 36 anos, lutou e venceu o torneio na faixa branca, categoria Pesadíssimo. Já Gabryell Juliano Ferreira, de 18 anos, de maneira espetacular, faturou a medalha de ouro na faixa amarela, categoria Leve.

Os campeões, todos naturais de Sete Lagoas, entram para a galeria dos grandes lutadores de Jiu-Jitsu da cidade, onde as artes marciais são muito tradicionais e acumulam conquistas em Minas Gerais e em todo o Brasil.

A modalidade é uma arte marcial de origem japonesa. Ela é voltada para o ataque e autodefesa, porém não há utilização de armas em sua prática.

Acredita-se que o jiu-jitsu foi introduzido no Japão, no século XVII, pelo monge chinês Chen Yuan-Ping.

O jiu-jitsu é considerado a base de vários combates esportivos modernos e outras artes marciais, entre elas o karatê, o aikidô e o judô.

Por Álvaro Vilaça