Copa Eldorado / Elétrica Norte tem início confirmado para sábado

Depois de quase dois anos, a bola vai voltar a rolar pela principal competição de futebol amador de Minas Gerais.

A 29ª Copa Eldorado / Elétrica Norte tem agendados 10 jogos entre sábado, domingo e segunda-feira e somente o mau tempo, acompanhado de chuva em grandes volumes, será motivo para eventuais adiamentos.

Para esta edição, mais de 700 atletas deverão ser inscritos, distribuídos pelos 20 clubes disputantes do torneio. Entre dirigentes, membros das comissões técnicas, jogadores, patrocinadores, colaboradores e outros, estima-se que mais de 3.000 pessoas estarão envolvidas, diretamente, no campeonato.

Estas são as equipes confirmadas para esta edição: Bar Sem Lona, Curitiba / G&D, Industrial / Amigos do Santo André, Hidrauminas / Águia Esporte, Expresso Progresso / Sidão, NF Amigos, Sociedade Esportiva Santa Rosa, Independente Futebol Clube de Pompéu, Ideal Sport Club, Montreal / Objetiva Proteção Veicular, AFP / Cooperlíder, Líder Automóveis e Seguros / Lontra, Paulinho Santo André, Garimpeiro / União do Morro, Reitran, CAP do Progresso, Curiango / Maguinho Vidros, Corinthians Esporte Clube, Serra Verde / NS Sports Uniformes e Deportivo Raça.

Após o conselho técnico da competição, as chaves ficaram definidas desta maneira:

Cada equipe fará 03 jogos na primeira fase, sempre dentro do próprio grupo. Ao final da etapa classificatória, os 03 primeiros colocados de cada chave e o melhor quarto colocado, pelo índice técnico, estarão classificados para a fase de oitavas-de-final.

A competição tem início programado para este final de semana e o término deverá ocorrer dentro do mês de janeiro de 2022, desde que não haja adiamento de alguma rodada em função do período chuvoso.

A Copa Eldorado 2021/2022 será realizada mediante o cumprimento de todos os protocolos de segurança que forem definidos pelo Programa Minas Consciente, do Governo de Minas Gerais.

A premiação da Copa poderá alcançar quase R$ 10.000,00, incluindo dinheiro, troféus e medalhas. O campeão vai receber R$ 4.000,00, o vice receberá R$ 2.000,00 e o terceiro colocado ficará com R$ 1.000,00.

Os confrontos da primeira rodada estão definidos:

Por Álvaro Vilaça