Sete-lagoanos fazem bonito e conquistam o Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu

O final de semana foi de fortes emoções e muita alegria para 03 sete-lagoanos que participaram da 46ª Taça Minas Gerais de Jiu-Jitsu, disputada no SESC Belo Horizonte. O torneio foi válido para definir os campeões estaduais e as lutas aconteceram no domingo, 28 de novembro.

Washington Souza Pires, de 33 anos, faturou o tricampeonato estadual na faixa preta, categoria Meio Pesado. Messias Alves Rocha, de 36 anos, lutou e venceu o torneio na faixa branca, categoria Pesadíssimo. Já Gabryell Juliano Ferreira, de 18 anos, de maneira espetacular, faturou a medalha de ouro na faixa amarela, categoria Leve.

Os campeões, todos naturais de Sete Lagoas, entram para a galeria dos grandes lutadores de Jiu-Jitsu da cidade, onde as artes marciais são muito tradicionais e acumulam conquistas em Minas Gerais e em todo o Brasil.

A modalidade é uma arte marcial de origem japonesa. Ela é voltada para o ataque e autodefesa, porém não há utilização de armas em sua prática.

Acredita-se que o jiu-jitsu foi introduzido no Japão, no século XVII, pelo monge chinês Chen Yuan-Ping.

O jiu-jitsu é considerado a base de vários combates esportivos modernos e outras artes marciais, entre elas o karatê, o aikidô e o judô.

Por Álvaro Vilaça