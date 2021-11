Sete Lagoas vai receber mais dois tomógrafos para atendimento em hospitais

Aparelhos serão destinados para Hospital Municipal e Nossa Senhora das Graças. Mais de R$ 3 milhões de investimentos

Por intermédio do deputado estadual Douglas Melo, o Hospital Municipal Monsenhor Flávio D’Amato e Hospital Nossa Senhora das Graças, de Sete Lagoas, receberão aparelhos de tomógrafo para atender as necessidades da população setelagoana e de toda região, dando celeridade e ampliando assim a capacidade diagnóstica do município. A confirmação da destinação ocorreu na tarde de quinta-feira (25) em uma reunião na Secretaria de Estado de Saúde entre o parlamentar e o secretário da pasta, Fábio Baccheretti.

Douglas Melo falou da grande vitória para área da saúde da microrregião “A aquisição das duas máquinas somam mais de R$ 3 milhões em investimentos na saúde da nossa região. Digo mais uma vez que o nosso dever vem sendo cumprido, com a instalação dos aparelhos de tomografia computadorizada, os moradores de Sete Lagoas e das cidades vizinhas deixarão de recorrer quando necessário ao serviço em outros municípios, como Belo Horizonte, e poderão fazer os procedimentos em Sete Lagoas gerando mais comodidade e agilidade no resultado de exames.”

Em suas redes sociais, Douglas Melo, aproveitou para agradecer ao Secretário Fábio Baccheretti, por sempre atender as solicitações da região e proporcionar meios de termos uma saúde de qualidade. Em oportunidade o deputado cobrou celeridade para o início das obras do Hospital Regional, o Secretário informou que a empresa que ficou responsável de fazer o levantamento da real situação predial da obra já entregou o diagnostico ao Estado, agora falta pequenas questões burocráticas para serem superadas e assim as atividades na estrutura do Hospital retornarão. A expectativa é em dois anos o primeiro paciente seja atendido no Hospital Regional.

Ascom/Dep.Douglas Melo