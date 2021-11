Grupontapé de Teatro apresenta a peça, “Balaio Popular”, no Quintal do Boi da Manta

Aproveitando a janela sanitária vigente, o ponto de cultura Quintal do Boi da Manta retoma suas atividades presencias, aos poucos, após dois anos de trabalhos oferecidos apenas pela internet. Para recomeçar as atividades, o espaço irá acolher na primeira semana de dezembro o projeto, “Grupontapé na Estrada II”, com palestras, oficinas culturais e espetáculos teatrais, gratuitos.

O Grupontapé de Teatro é de Uberlândia-MG, está completando 27 anos de existência, e coloca Sete Lagoas na agenda de suas ações culturais há mais de 10 anos. “A cidade sempre nos acolhe maravilhosamente bem”, diz Rubem Reis gestor cultural e produtor do grupo.

Para Paulinho do Boi, gestor cultural, a proposta fortalece o retorno do Quintal do Boi da Manta contemplando a cidade com uma oficina de formação no dia 02 à tarde, das 14h às 17h, para professores, artistas, estudantes de áreas afins e educadores, “O Teatro na Sala de Aula”, visando compartilhar ferramentas básicas do teatro para o uso na sala de aula, com o intuito de ampliar os processos de criação, conexão humana e artística dentro das escolas. No Mesmo dia 02 haverá a palestra, “Viver do que gosta, o melhor caminho”, às 19h, voltada a orientação e escolhas profissionais. Um bate papo sobre as trajetórias e empreendimento.

Já no dia 03 de dezembro, às 20h, haverá a apresentação do espetáculo, “Balaio Popular”. As atividades são gratuitas através da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cultura, porém, é necessário reservar a entrada pelos links disponíveis nas redes sociais do Quintal do Boi da Manta.

Realização da Escola Livre de Teatro do Grupontapé e Teatro Grupontapé, Produção Balaio Cerrado. Produção local é da Branca Produções Culturais com o apoio da Associação Cultural Boi da Manta

Informações: (31) 9 9201-7067 – Paulinho do Boi (WhatsApp)

Link para oficina cultural – https://forms.gle/4nd45ZjCkM9Z6bis9

O Teatro na Sala de Aula

Dia 02 de dezembro

Hora: 14h às 17h

Local: Quintal Boi da Manta

Link para palestra – https://forms.gle/W3jkUXhmEYAmcz5Y8

Viver do que gosta, O Melhor Caminho

Dia 02 de Dezembro

Hora: 19h

Local: Quintal Boi da Manta

Link ingressos para o espetáculo – https://forms.gle/9fJ1AHKqfB9ECQgW8

Balaio Popular

Dia 03 de dezembro

Hora: 20h

Local: Quintal Boi da Manta

Com informações de Paulinho do Boi