Natal Solidário do Sesc em Minas pretende arrecadar 118 toneladas de alimentos

Os alimentos e brinquedos arrecadados na campanha serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As comemorações de Natal, que dão as boas-vindas ao novo ano que se aproxima, são também um convite para a solidariedade. Envolvido pela atmosfera natalina, o Sesc em Minas, em parceria com o Sistema Comércio, iniciou a campanha Rede em Ação no Natal Solidário. A ação prevê a arrecadação de alimentos e brinquedos para serem doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A campanha, que há 12 anos era realizada na região de Almenara, foi ampliada em 2021 e este ano acontece em todo o Estado.

Durantes os meses de novembro e dezembro, todas as unidades do Sesc em Minas estarão unidas nas ações do Natal Solidário. Além de brinquedos, a campanha pretende alcançar a meta de 118 toneladas de alimentos que serão doados a pessoas de diversas cidades de Minas Gerais, atendidas pelo Mesa Brasil Sesc.

Para a arrecadação, estão previstos mais de 110 pontos de coleta distribuídos em locais estratégicos definidos por cada unidade. Além disso, serão propostas ações como festivais, gincanas e parcerias com empresas e outras instituições. Todas as doações serão repassadas ao Mesa Brasil, que fará a distribuição dos itens entre famílias e instituições socioassistenciais.

“O Sesc está unindo forças em mais uma campanha importante! Neste final de ano, queremos dar às pessoas que precisam, motivos para celebrar. Dando continuidade ao trabalho constante do Mesa Brasil, esperamos que os brinquedos e alimentos arrecadados possam levar alegria para muitas famílias”, explica o gerente do Programa Mesa Brasil, Sidnei Calisto de Oliveira.

Estão envolvidas na campanha as unidades do Sesc em Belo Horizonte (Venda Nova, Floresta, Carlos Prates, Santa Quitéria, Mesa Brasil Central, Centro de Excelência em Saúde, Palladium), Sete Lagoas, Juiz de Fora, Patos de Minas, Almenara, Uberaba, Ouro Preto, Lavras, Poços de Caldas, Uberlândia, Governador Valadares, Pouso Alegre, Paracatu, Montes Claros, Santa Luzia e Contagem. Clique aqui e confira os endereços e telefones para contato.



SOBRE A CAMPANHA NATAL SOLIDÁRIO

Há mais de 12 anos, o Sesc em Minas, por meio do Sistema Comércio, realiza ações em Almenara para arrecadar brinquedos e alimentos. O engajamento da população e a percepção sobre a importância das doações levaram à expansão da campanha para todas as unidades operacionais do Sesc em Minas, que formaram um Sistema Solidário. No ano passado, a campanha Rede em Ação no Natal Solidário contou com o apoio da Fecomércio, que criou pontos de coleta em todas as Unidades do Sesc e Senac. Ao final da campanha, todos os itens arrecadados foram enviados por meio dos caminhões do Sesc à Unidade de Almenara para repasse às entidades cadastradas no Mesa Brasil.