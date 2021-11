Militares do 25 BPM participam da Feira de Profissões em Sete Lagoas

Na tarde de quinta feira (25), policiais militares do 25 BPM participaram da Feira de Profissões, que foi um evento realizado pela CDM projetos sociais através do projeto Conexão e Trabalho.

O evento aconteceu na sede do Programa Próximo Passo no bairro Cidade de Deus, onde ocorreu 6( seis) rodas de conversa para adolescentes conhecerem as profissões, desafios e

perspectivas de diversas áreas do conhecimento.

Além de exposição de estandes de faculdades, cursos técnicos, o Sr Ten David , comandante da 27 Cia, realizou uma palestra sobre a profissão Policial Militar , e a ROCCA esteve presente no evento com estande montado , oportunidade que foi mostrado o Portfolio de Serviço com os cães.

Fonte : Agência Local de Comunicação 25BPM