Bragantino x América-MG: veja o retrospecto de jogos entre as equipes

Times se enfrentam neste sábado, 27, às 19h30, pelo Brasileirão

Red Bull Bragantino e América-MG se enfrentam neste sábado, 27, às 19h30, no Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada do Brasileiro. No último duelo entre as equipes, pela 17ª rodada do Brasileirão, a partida terminou com vitória do Massa Bruta por 2 a 0. Mas, no retrospecto geral de jogos entre as equipes, a vantagem é do Coelho.

De acordo com levantamento da equipe de dados do ge.globo, Bragantino e América já se enfrentaram 16 vezes, entre partidas da Série A e Série B do Brasileiro. O Coelho venceu nove, o Massa Bruta ganhou cinco e dois jogos terminaram empatados. Do total de 37 gols marcados, foram 22 dos mineiros e 15 dos paulistas.

O Bragantino ocupa a sexta colocação do Brasileirão, com 52 pontos. Na última partida pelo nacional, o Massa Bruta atuou com o time reserva por causa da final da Sul-Americana e foi derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre. O América-MG é o décimo colocado, com 45 pontos, e vem de uma derrota para o Fluminense.

Fonte: ge.globo.com