Nesta sexta tem 3ª dose para pessoas a partir de 64 anos; veja mais

Nesta sexta-feira, 26, tem 3ª dose para pessoas a partir de 64 anos de idade, que tomaram a 2ª dose há mais de cinco meses, na Faculdade Atenas – Av. Perimetral, ao lado da Bombril (drive thru); no Grau Técnico – R. Dr. Pena, 213, Centro (a pé); e nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; e nos UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo. De 9h às 16h. Documentos: identidade com foto, comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão SUS ou CPF.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 182.913 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 148.617 pessoas, a 3ª dose em 18.155 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus