Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta sexta-feira (26)

EMPREGADA DOMÉSTICA

Serviços domésticos em geral e cozinhar.

Experiência: 06 meses na carteira

CUIDADORA DE IDOSOS

Disponibilidade para dormir de segunda a sábado.

Experiência: comprovada na carteira

EMPREGADA DOMÉSTICA

Serviços domésticos em geral e cozinha

Experiência: comprovada na carteira – Oferece 02 ônibus/dia (Bairro: Nossa Senhora do Carmo)

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Carga e descarga de cimento

Experiência com serviço braçal

VENDEDOR EXTERNO

Gerir carteira de clientes, liderar, acompanhar equipe de vendedores externos maquininha e seguro de vida.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: A – Moto própria

EMBALADOR (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Atuar em supermercado

Não exige experiência – Ensino Médio

PADEIRO

Atuar em supermercado

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Fundamental Completo

MONTADOR DE MÓVEIS

Montagem de móveis comuns

Experiência: 06 meses na função – CNH: B

OPERADOR DE ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA

Responsável por controlar o processo de tratamento de água, realizar amostragem de resíduos e efluentes, dosar soluções químicas e operar equipamentos eletromecânicos. Documentar dados do processo de tratamento e controlar materiais e produtos utilizados nas estações de tratamento de água. Trabalhar em conformidade com as normas e de procedimentos técnicos e de qualidade, higiene, saúde e preservação ambiental. Disponibilidade para eventuais viagens

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Realizar manutenção em componentes, equipamentos e maquinas industriais. Disponibilidade para eventuais viagens

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

TÉCNICO MECÂNICO JUNIOR

Realizar o controle dos registros da manutenção, lançamento e arquivamento de ordens de serviço corretivas e preventivas, paradas de máquinas, realizar solicitações ao armazém. Emitir planos de manutenção preventiva e lubrificação.

Curso Técnico em Mecânica ou Eletromecânica completo ou em andamento a partir do 3º modulo

ESTÁGIO LABORATÓRIO

Auxiliar nas análises físicas e químicas em produtos, matérias-primas e amostras de controle do laboratório.

Necessário estar cursando a partir do 3º modulo de Técnico em Química

ANALISTA CONTÁBIL

Atuar diretamente na análise dos processos de movimentação de produtos acabados e matérias-primas entre as empresas do Grupo; auxiliar no acompanhamento orçamentário, no planejamento e controle de custos de produção; e atualizar e analisar os cálculos referentes à apuração dos custos dos produtos e serviços. Desejável experiência em custos.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo: Contábeis ou Administração

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Operar veículo industrial de empilhadeira, manejando os comandos de marchas, direção e elevação, a fim de posicioná-la para os referidos transportes e atividades, observando as normas de segurança do trabalho.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Disponibilidade de horário

ELETRICISTA

Atuar em empresa de energia fotovoltaica. Disponibilidade para realizar viagens curtas.

Experiência: 06 meses na função – Curso de Eletricista

CASEIRO

Cuidar da propriedade no geral

Experiência: comprovada na carteira – Disponibilidade para morar no local

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Atendimento ao cliente com cilindros de gases, rota dentro e fora de Sete Lagoas, carga e descarga dos caminhões etc.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D – Curso Mopp

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Organizar o escritório, gerenciar demanda de visita dos vendedores, via site de gestão e rotinas administrativas como contas a pagar e receber. Meio Horário (Durante a experiência)

Experiência: 06 meses na carteira – Superior incompleto

SOLDADOR

Solda MIG e convencional – Disponibilidade para trabalhar durante a semana em Curvelo

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: A ou B

TORNEIRO MECÂNICO

Usinagem. Disponibilidade para trabalhar durante a semana em Curvelo

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: A ou B

AUXILIAR ADIMINISTRATIVO

Realizar cobrança de devedores, realizar ações internas de captação de novos clientes etc. Atuar na recepção da clínica, realizar cadastro de pacientes, realizar negociação para venda de tratamentos, gerenciar agenda de tratamentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Serviço pesado, braçal, fabricação de Caixa d’agua.

Necessário residir próximo ao bairro Vapabuçu

MONTADOR DE ANDAIME

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade para trabalhar em Barão de Cocais (segunda a sexta). A empresa oferece alojamento/refeição

SOLDADOR

MIG E TIG

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade para trabalhar em Barão de Cocais (segunda a sexta). A empresa oferece alojamento/refeição

MECÂNICO MONTADOR

Montador de estruturas metálicas

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade para trabalhar em Barão de Cocais (segunda a sexta). A empresa oferece alojamento/refeição

ENCANADOR INDUSTRIAL

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade para trabalhar em Barão de Cocais (segunda a sexta). A empresa oferece alojamento/refeição

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA

Abastecimento de silos, remoção de escoria das baias, limpeza das praças.

Experiência: 06 meses na carteira

ESTÁGIO ÁREA ADMINISTRATIVA

Rotinas administrativas em geral

Cursando administração (Técnico/Superior) ou Ciências Contábeis

SOLDADOR

Solda em perfis

Experiência: comprovada na carteira

TRABALHADOR BRAÇAL/FAXINEIRO

Serviço braçal e realizar limpeza em geral

Ensino Fundamental completo – Escala: 12×36

COSTUREIRA

Confecção de lingerie

Experiência: 06 meses na função

RECEPCIONISTA/ATENDENTE (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Atendimento ao público, atuar na recepção, dentre outras funções.

Ensino Médio Completo – Necessário residir próximo ao bairro Canaan

Vaga exclusiva par Pessoas com Deficiência – PCD

VENDEDOR ATENDENTE

Necessário vivência profissional com vendas em vestuário. Desejável experiência com vendas no segmento infantil. Ter experiência e habilidade com atendimento de clientes pelo WhatsApp e INSTAGRAM.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ESTÁGIO ÁREA ADMINISTRATIVA

Atividades de rotina do setor administrativo e financeiro. Auxiliar no lançamento de dados em planilhas relacionados ao controle financeiro das unidades da empresa. Padronizar documentações internas, lançar dados em sistema, organizar e arquivar.

Necessário estar cursando a partir do 4º ao 6º período (Adm/Contábeis/Economia)

EMBALADOR

Embalar e transportar mercadorias até o veículo dos clientes. Realizar limpeza do local de trabalho.

Experiência: 06 meses na carteira

ATENDENTE DE SETOR

Atender clientes; repor, organizar produtos no balcão; fazer conferencia de etiquetas de preços; fatiar produtos; embalar produtos; pesar produtos; limpar local de trabalho.

Experiência: 06 meses na carteira

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR

Executar as atividades ligadas a segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente. Participar da implementação da política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditorias, acompanhamento e avaliação nas áreas; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.

Curso Técnico em Segurança do Trabalho – CNH: B – Disponibilidade de horário

OPERADOR DE PRENSA (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Recolher nos setores da produção o resto de materiais que não foram utilizados para levar para prensa. Fazer separação do plástico, papelão e bandeja. Auxiliar no carregamento dos materiais prensados. Auxiliar no serviço de jardinagem da fábrica. Auxiliar no serviço de conservação e limpeza da fábrica.

Ensino Fundamental completo – Disponibilidade de horário – Vaga exclusiva par Pessoas com Deficiência – PCD

INSTALADOR DE ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS

Experiência: 06 meses na carteira

FERRAMENTEIRO

Construção de componentes metálicos através do processo de usinagem tais como: Torneamento, fresa, furação, além de corte, ajustagem mecânica, solda, dobra e repuxo. Realização de leitura e interpretação de desenhos. Fabricação e reparos de peças e maquinários. Temporária: 06 meses com chance de efetivação

Experiência: 06 meses na carteira – Médio Completo

MECÂNICO DE CAMINHÕES/ÔNIBUS

Responsável pela montagem de todos os sistemas mecânicos, pneumáticos e hidráulicos dos veículos protótipos. Realizar leitura e interpretação de desenhos técnicos, esquemas de montagem. Temporária: 06 meses com chance de efetivação

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Mecânica

TÉCNICO DE AR CONDICIONADO

Atuar realizando a análise e diagnóstico dos problemas relacionados ao produto Ar-Condicionado em clientes e produção de relatórios técnicos.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Curso técnico (Elétrica/Mecânica)

REPOSITOR HORTIFRUTIGRANGEIRO

Reposição e organização de mercadorias no hortifruti. Selecionar mercadorias armazenadas, repor mercadorias, fazer a limpeza do local, fazer levantamento do estoque. transportar mercadorias, receber e armazenar mercadorias.

Experiência: 06 meses em supermercado ou sacolão

SOLDADOR

Solda MIG e eletrodos

Experiência: 06 meses na função

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Vaga exclusiva Portador de Deficiência – PCD

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo- CNH: B – Curso na função

CONSULTOR DE VENDAS

Realizar vendas de serviços de proteção veicular.

Experiência: 06 meses na carteira com vendas – CNH: A ou B – Ensino Médio Completo

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Operar maquina pá carregadeira em siderúrgica.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D

