Décima Nona Região da Polícia Militar lança Operação Natalina 2021

Com a chegada do final do ano, inicia-se o período das Festas Natalinas, o que propicia um expressivo aumento na circulação de pessoas e movimentações comerciais/sociais. Como estratégia de prevenção de delitos cometidos neste período do ano, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais implementou em todo o Estado, na data de hoje (25 de novembro), a Operação Natalina 2021.

O lançamento da Operação ocorreu na Praça da Estação em Pedro Leopoldo pela manhã e à tarde em Sete Lagoas, na Praça Deputado Wilson Tanure (Praça do CAT). Concomitante com o lançamento da Operação, ocorreu também a abertura da Campanha Natal Mágico da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Sete Lagoas).

Ao final, a Banda de Música do Centro de Atividades Musicais da PMMG realizou uma bela apresentação musical. A “Operação Natalina 2021”, que será desencadeada entre os dias 25 de novembro e 31 de dezembro, possui o objetivo de coibir delitos contra o patrimônio (furto/roubo a estabelecimento comercial, roubo a transeunte, furto qualificado a residência, operação lei seca, blitz de trânsito, dentre outros), mediante emprego do policiamento ostensivo em locais estratégicos, visando aumentar a visibilidade e a consequente preservação da ordem pública.

A 19ª Região da Polícia Militar, está trabalhando para proporcionar mais segurança nos municípios sob sua responsabilidade.

Com Agência Regional de Comunicação Organizacional- 19ª RPM