Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas inaugura nova área de Hemodiálise

Investimento de aproximadamente R$ 1,4 milhão foi destinado pelo deputado Douglas Melo e vai tirar da estrada cerca de 72 pacientes

Nova área da Hemodiálise é inaugurada na Irmandade Nossa Senhora das Graças nesta quarta-feira (24), as obras foram realizadas por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Douglas Melo, no valor aproximado de R$ 1,4 milhão. O evento contou com a presença do deputado Douglas Melo, do Bispo da arquidiocese de Sete Lagoas, Dom Francisco Costa de Oliveira, dos representantes do conselho administrativo e diretoria da Irmandade, Heber Moreira, presidente, do primeiro vice-presidente, Ivan Viana, do representante do conselho administrativo na gestão hospitalar, Nilo Antônio, do diretor geral, Jarle Adriano e do promotor de justiça Dr. Paulo Cezar.

A obra vai beneficiar cerca de 72 pacientes fazendo com que eles não tenham que se deslocar para Belo Horizonte ou Curvelo para realização do tratamento, serão ofertadas 3.497 sessões por mês. Além da aquisição de 12 novas máquinas, o recurso foi utilizado para revitalização do espaço físico da sala de reprocessamento, ampliação do sistema de distribuição de água, novos equipamentos de osmose foram adquiridos e climatizadores e exaustores foram instalados no espaço. Vale ressaltar que, o deputado trabalha em prol da hemodiálise desde o seu primeiro matando enquanto representante estadual. No ano de 2016, a Irmandade recebeu o valor de R$ 600 mil para aquisição de outras 12 máquinas para ofertar o tratamento.

“A hemodiálise é um tratamento doloroso e muito desgastante. É um sacrifício a pessoa ter que sair de Sete Lagoas muitas vezes na madrugada, realizar seu tratamento e só voltar para casa à noite. A expansão da ala em Sete Lagoas vai melhorar a qualidade de vida de muitos pacientes e, respectivamente, de seus familiares. Estamos cumprindo com o nosso dever, trabalhar pelo bem-estar da população é minha obrigação.” disse Douglas Melo.

Dom Francisco Costa de Oliveira falou da importância da ampliação da ala da hemodiálise para região de Sete Lagoas, “A demanda de pacientes que precisa de tratamento de hemodiálise é maior que o serviço que até então prestamos, devido a atual situação muitos pacientes estão precisando recorrer a Belo Horizonte, Curvelo ou outro hospital que apresente o serviço. Agora, com a ampliação da área, os pacientes poderão ter acesso no município do serviço, encurtando o trajeto e tendo mais conforto durante o tratamento.” O representante da arquidiocese também falou da importância do deputado Douglas Melo para ampliação, “Douglas Melo, como deputado filho de Sete Lagoas tem sido um grande parceiro, ele sempre demonstrou um carinho especial para com o Hospital, diante disso, nas oportunidades de indicar emendas parlamentares ele contempla o Hospital Nossa Senhora das Graças sempre. Hoje, estamos aqui concretizando a execução de uma emenda parlamentar de R$ 1,4 milhão que nos permitiu fazer a ampliação da hemodiálise.” Finalizou.

“É tranquilizante saber que vamos tirar cerca de 72 pacientes da estrada, são 72 famílias aliviadas. Com a ampliação da hemodiálise nossos pacientes terão o tratamento e respeito que merecem. É gratificante ter acompanhado o processo e hoje vemos o resultado.” Complementou Jarle Adriano, Diretor Geral da Irmandade.

Brendon Valverde, paciente renal crônico, comentou a ampliação em nome de todos os beneficiados, “É uma obra muito esperada por pacientes, enfermeiros e médicos. Graças a Deus e ao deputado Douglas Melo que, com sua competência e amor pela saúde de Sete Lagoas e região, destinou o recurso para a obra. Vemos que o que foi prometido, foi cumprido”.

Finalizando seu discurso no evento, o Dr. Paulo Cezar, Promotor de Justiça Curador da Saúde de Sete Lagoas, proferiu agradecimentos aos deputados em nome da população. “Você Douglas é o diferencial. Você vem a Sete Lagoas trazer trabalho, trazer desenvolvimento. Muito obrigado Douglas, obrigado por ser essa pessoa tão preocupada com o nosso povo”.

Na foto, promotor Paulo César Ferreira (Curador da Saúde), deputado Douglas Melo, Dom Francisco Cota presidente da Irmandade Nossa Senhora das Graças e Heber Lopes, presidente do Conselho da Irmandade

Ascom/Dep. Douglas Melo