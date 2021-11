PM prende suspeito de crime de roubo no Centro de Sete Lagoas

Na quinta – feira( 25 ), por volta das 11horas, durante patrulhamento preventivo no entorno do Terminal Rodoviário, militares perceberam que três cidadãos ao perceber a presença da polícia militar , esboçaram gestos que gerou a suspeição , tendo os mesmos se dividido e seguindo por diferentes ruas da cidade .

Tendo o fato gerado a suspeição , a guarnição policial abordou um dos cidadãos C.C.C 28 ANOS , e durante a abordagem policial , compareceu ao local o senhor J.F.S , 80 anos , alegando ter sido vítima de crime de roubo pelo cidadão abordado pela PM , e que com violência e grave ameaça o teria segurado pelas costas e subtraído sua pochete com a quantia de RS 144, 00 reais .

No bolso do abordado , foi localizado a quantia de RS 124 , 00 reais , e ao ser questionado da procedência do dinheiro , o mesmo alegou ter conseguido de doação nas imediações da Rodoviária .

A vítima afirmou aos policiais com veemência que o abordado seria o autor do crime de roubo em seu desfavor .

Foi dado voz de prisão em flagrante ao suspeito do crime de roubo, que é natural do Município de Curvelo, e já possui passagens pelos crimes de roubo e homicídio , sendo conduzido à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com o dinheiro recuperado para as providências legais.

Com Agência Local de Comunicação-25º BPM