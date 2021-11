Em Sete Lagoas, PM registra acidente com vítima na avenida Prefeito Alberto Moura

Na manhã desta quinta, 25, por volta das 06h18 a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Prefeito Alberto Moura.

Ao chegar no local , os militares já encontraram uma viatura do BM e unidade do Samu já prestando atendimento ao motorista do veículo Renault Scenic, que havia se chocado na traseira de um caminhão .

O condutor do veículo A.C.M 23 anos , informou que consumiu bebidas alcoólicas a noite toda e apresentava sinais de embriaguez, se recusando a fazer o teste do etilômetro .

O condutor do veículo foi encaminhado ao Hospital Municipal onde permaneceu em observação .

O caminhão que encontrava se estacionado em local proibido, foi entregue ao custodiante e foram tomadas as devidas providências relativas as infrações de trânsito .

O condutor, supostamente embriagado recebeu voz de prisão pelo crime de embriaguez ao volante, contudo permaneceu em observação no HPS para os cuidados médicos e a disposição da autoridade policial.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM