Vereadores fazem Reunião Ordinária aberta ao público após mais de 18 meses

Na primeira Reunião Ordinária depois de mais de um ano e meio com o plenário fechado ao público por conta da pandemia, os vereadores, mais uma vez, encontraram trabalho com a pauta colocada. Na sessão da terça-feira (23), próxima ao aniversário da cidade, avanços conquistados, desafios para os próximos anos e valorização da população estiveram entre os assuntos de quem usou a tribuna.

Vários vereadores, entre eles o presidente do Legislativo, Pr. Alcides (PP), destacaram a reabertura do Legislativo para que a população possa acompanhar os trabalhos de perto. “Estamos fazendo com muita responsabilidade e todas as medidas sanitárias devem ser seguidas”, reforçou o presidente.

Na pauta de votações três textos não foram apreciados. O Anteprojeto de Lei (APL) 22/2021, saiu porque o autor, Ivson Gomes (Cidadania), vai buscar uma parceria na matéria com o colega Ismael Soares (PSD). No Projeto de Lei Ordinária (PLO) 377/2021 Caio Valace (Podemos) pediu vistas para acrescentar uma emenda. E o autor do APL 628/2021, Ivan Luiz (Patri), pediu a retirada da proposta.

A pauta completa que foi apreciada pode ser acessada pelo link que segue. Abaixo tem os destaques dos vereadores na comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Hoje falando dos idosos, no último dia 17 a Frente Parlamentar de Promoção e Defesa dos Idosos recebeu o conselho dos direitos das pessoas idosas. Foram acolhidas demandas para cuidados de nossos idosos. As demandas estão sendo trabalhadas pela Frente e vamos em busca de soluções porque atender aos anseios dos idosos é anseio de todos.

João Evangelista (PSDB): Na última terça estivemos no gabinete do prefeito para devolver parte do duodécimo devido a economia que esta Casa fez durante o ano. E ali foi sugestão dos 17 vereadores investir o valor para os acertos do tempo de casa das pessoas que atuaram e saíram sem ter o tempo de casa acertado. São dívidas anteriores que ficaram para que Duílio fizesse o acerto. Amanhã a cidade completa 154 anos, parabenizar todo sete-lagoano e agradecer por Sete Lagoas ter me recebido de braços abertos.

Rodrigo Braga (PV): Parabenizar o povo desta amada cidade, Sete Lagoas completa 154 anos e é motivo de qualquer festejo. É o povo que acredita e faz o desenvolvimento da cidade que parabenizo. Uma cidade é sempre maior do que a quem governa. Uma cidade é sempre maior do que projetos pessoais e políticos de qualquer um. O aniversário de uma cidade é uma página que viramos para conquistar novos sonhos e realizações.

Junior Sousa (MDB): Que felicidade em receber o público e que a população possa participar dessa construção. Queria falar sobre a situação da cidade no período de chuva. No último sábado recebemos volume grande de chuva e vários bairros com o mesmo problema de falta de infraestrutura. No Interlagos, mais uma vez, a população entrou em pânico, postes de energia ficaram expostos com a queda iminente. Acionamos os órgãos de segurança e os moradores ali mal conseguiram dormir.

Janderson Avelar (MDB): Parabenizar a todos pelas comemorações do aniversário da cidade. O show dos Paralamas foi incrível e todas os eventos espetaculares. Temos muitos problemas e estamos procurando solução para todos. As falhas existem e estão sendo levadas para o prefeito na tentativa de solucionar. Entregamos os uniformes para as equipes da cidade no Ginásio Dr. Márcio Paulino. Estou feliz com a volta dos esportes especializados.

Ivan Luiz (Patri): Parabenizar a cidade que é nascida para o alto e realmente nós, vereadores, temos um braço de responsabilidade nisso. Temos que fazer a cidade crescer. As ruas citadas por Junior Sousa estão necessitando de reparos. Estive no local e coaduno que a cidade precisa de uma infraestrutura definitiva. O prefeito determinou que tão logo cessassem as chuvas que dessem prioridade. Antônio Garcia, secretário, disse que as vias vêm sofrendo a anos com a falta de investimentos. Esta semana terá avanços no local.

Carol Canabrava: (Avante): Com alegria que hoje é o primeiro dia da nossa Casa aberta. Parabéns aos sete-lagoanos que buscam construir uma cidade melhor. Falar de um assunto importante que é a falta de respeito aqui na Casa. Protocolei requerimentos sobre o rateio do Fundeb e fui surpreendida que o líder do prefeito gravou vídeo sobre o assunto. Precisamos de parar com a falta de respeito e apoiar os projetos dos colegas.

Heloísa Frois (Cidadania): hoje a Casa finalmente abre as portas e cumprimentar quem nos prestigia. Dizer que as vésperas do aniversário da cidade algumas conquistas temos que comemorar e temos que lembrar que as obras de infraestrutura continuam abandonadas. Gostaria que as obras anunciadas por alguns fossem apontadas pelo sistema do tribunal de contas. O que temos visto é que obras que começaram foram paralisadas.

Ivson Gomes (Cidadania): Quem trabalha tem que receber seu salário e recebemos denúncias sobre a suspensão do pagamento de 1/3 de férias do funcionalismo público municipal. É brincadeira o servidor público ser penalizado, ser sacrificado. E o pior é que não fizeram isso de forma oficial, mas de uma forma sorrateira. E o mais interessante é que no dia do servidor vem o prefeito e alguns vereadores falar que o servidor está sendo valorizado, mentira. O benefício de 1/3 de férias é garantido constitucionalmente.

Ismael Soares (PSD): O parlamento funciona assim. As vezes tem projeto que tenho que discutir com alguns colegas. Não vou questionar se eu encontrar alguns vereadores reunidos. Isso é o parlamento, funciona assim. Na quarta passada recebi o senador Carlos Viana onde buscamos aproximação para emendas. Falei, senador: o senhor está em Sete Lagoas, saiu com mais de 68 mil votos, olhe mais para Sete Lagoas. Ele pediu novos encontros com o prefeito para reforçarmos a parceria.

Caio Valace (Pode): Não vejo problema em um assessor tirar dúvidas com algum vereador. Que vigilância estão fazendo aqui, um cavalo de batalha onde não existe nenhum problema. Abraçar minha terra, Sete Lagoas, terra que tenho orgulho de ser filho e criar minha família. Ao longo dos anos vemos seu crescimento, suas mazelas, e seus avanços. Quero dizer que é o momento de refletir para onde vamos e como vamos, é uma responsabilidade de todos.

Sílvia Regina (PSC): Fico feliz pelo dia do aniversário da minha cidade. Todos os anos tenho essa felicidade porque é maravilhoso falar de Sete Lagoas. Amos esta cidade como amo meus filhos e ensino para eles que aqui é nossa casa. Nunca vou mudar de Sete Lagoas e falo com segurança muito grande porque quando amo, amo de verdade.

Pr. Alcides (PP): Fico feliz por passar por este ano, temos poucas reuniões para encerrar nosso ano Legislativo. Quero usar a tribuna para exaltar o meu gabinete de vereador que são pessoas dedicadas e tem feito um trabalho como se o vereador estivesse com eles.

