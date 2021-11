Felipe Azevedo sobre planejamento do América-MG: “Vencer maior número de jogos possíveis”

O América-MG praticamente conquistou o principal objetivo na temporada – a permanência na elite do futebol brasileiro. Agora, o planejamento, de acordo com o atacante Felipe Azevedo, é seguir trabalhando para vencer o maior número possível de jogos na reta final do Brasileirão. A próxima chance de somar três pontos será diante do Bragantino, no sábado, às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista.

A gente tem que vencer os jogos que nos faltam. A gente tinha um objetivo muito claro que era o não rebaixamento. A possibilidade de rebaixamento é mínima e agora vamos buscar coisas maiores. – Felipe Azevedo