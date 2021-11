Iveco Defence Vehicles entrega a unidade 500 do Guarani e lote do LMV-BR para o Exército Brasileiro

Em 2006, o Exército Brasileiro iniciou o processo de aquisição de novas unidades de veículos blindados sobre rodas para o transporte de pessoal e a Iveco Defence Vehicles venceu o processo de concorrência com o Guarani VBTP-MR 6×6.

Em 2013, foi inaugurada a primeira fábrica de veículos blindados da marca fora da Europa, localizada em Sete Lagoas e, em 2014, foram entregues as primeiras 86 unidades do Guarani. Hoje, sete anos depois, a Iveco Defence Vehicles tem a honra de entregar a 500ª unidade do Guarani ao Exército Brasileiro.

A solenidade oficial em comemoração a este importante momento aconteceu na fábrica da IDV, em Sete Lagoas. O evento contou com a presença de executivos da marca, autoridades civis e militares, entre eles o Comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Outro marco comemorado hoje foi a entrega simbólica das 31 unidades LMV-BR 4X4, encerrando assim o contrato de aquisição do 1º lote (32 unidades) da nova “Viatura Blindada Multitarefa, Leve de Rodas” (VBMT-LR 4×4).

A parceria entre a Iveco Defence Vehicles e o Exército Brasileiro contribui para o crescimento da indústria de defesa nacional e fortalece o desenvolvimento estratégico das Forças Terrestres Brasileiras.

Projeto Guarani

O Projeto Guarani foi concebido pelo Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Exército Brasileiro em parceria com a Iveco Defence Vehicles. Com previsão de duração de 20 anos, contempla mais de 1.500 veículos. Dezenas de unidades do Guarani 6×6 já foram exportadas para outros países.

Projeto LMV-BR

O projeto do LMV-BR teve início em 2015, quando a Iveco Defence Vehicles ganhou a licitação para a entrega de 186 unidades ao Exército Brasileiro. Em 2019, foi assinado o 1º contrato entre EB e IDV e, até dezembro de 2021, todas as 32 unidades do LMV-BR serão entregues. Enquanto as unidades são fabricadas na Itália, a integração dos Sistema de armas, Comando e Controle, bem como a montagem de diversos componentes nacionais, vem sendo realizada na fábrica da empresa em Sete Lagoas.

Iveco Defence Vehicles

Iveco Defence Vehicles é uma marca da CNH Industrial N.V., líder mundial em bens de capital listada na bolsa de valores de Nova York (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico Azionario gerenciado pela Borsa Italiana (MI: CNHI). A Iveco Defence Vehicles dedica-se a fornecer soluções automotivas e de proteção inovadoras para atender às necessidades de clientes militares em todo o mundo. A empresa fabrica veículos de logística especializados, protegidos e blindados em sua fábrica em Bolzano, no norte da Itália, além de comercializar toda a linha comercial da IVECO, adaptada conforme necessário para atender às demandas dos usuários militares. Como consequência, a Iveco Defence Vehicles possui uma linha completa de veículos para atender a uma variedade de aplicações em defesa.

www.ivecodefencevehicles.com



Por Marcelo Fonseca

Rede Comunicação