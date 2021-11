Minas registra 516 novos casos e 36 mortes pela Covid-19 em 24 horas

Minas Gerais registrou 516 casos e 36 mortes por Covid-19 em 24 horas, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta quarta-feira (24). O número de infectados em território mineiro desde o iniício da pandemia, em março do ano passado, está em 2.203.716.

Conforme o levantamento, 6.084 mineiros perderam a vida para o vírus. Por outro lado, 2.131.495 pacientes se recuperaram, e 16.137 seguem em acompanhamento pela SES.

Vacinação

De acordo com o Painel Vacinômetro da SES, 74% dos mineiros acima dos 12 anos já completaram o esquema de imunização, seja com duas doses ou dose única. Considerando toda a população do Estado, a taxa de imunização está em 63%.

A primeira dose da vacina foi aplicada em 16.330.544 pessoas, das quais 12.957.787 também receberam a segunda dose. Uma terceira aplicação foi necessária em 1.653.138 moradores de Minas. A vacina da Janssen, aplicada em dose única, foi ministrada em 493.650 pessoas.

Fonte: Hoje em Dia