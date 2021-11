Sete Lagoas comemora nesta quarta 154 anos com entrega da Grande Medalha de Mérito de Sete Lagoas

Há 154 anos Sete Lagoas conquistava sua emancipação política e deixava de pertencer à Santa Luzia. Do pequeno povoado fundado em 1667 a uma das dez maiores economias do estado com mais municípios do país, Sete Lagoas vive hoje um período de segurança política e crescimento econômico e social, com empresários expandindo a produção, contratando funcionários, servidores com salários em dia e novas empresas surgindo. E com a pandemia da Covid-19 em situação estável no município, é hora de celebrar o aniversário da cidade com o retorno dos eventos culturais presenciais em grande estilo.

Por isso, a Prefeitura de Sete Lagoas, em parceria com a iniciativa privada, promove várias atrações para marcar a data. “Passamos por momentos difíceis nos últimos anos, com o Município em dívida com servidores e fornecedores, uma situação política instável e, para piorar, uma pandemia jamais vista na humanidade. Mas estamos superando todos os desafios com austeridade e o trabalho incansável dos nossos servidores, sobretudo aqueles na linha de frente no combate à Covid, e o apoio da população. Por isso é muito importante comemorarmos com uma grande festa digna de uma grande cidade”, afirma o prefeito Duílio de Castro.

Para realizar a festa, a Prefeitura conta mais uma vez com a parceria do Festival Nacional de Arte de Rua (Fenar), em sua terceira edição, promovido pela Cimento Nacional (Brennand Cimentos), e o patrocínio do Sicoob Credisete e da Cooperlíder Proteção Veicular. Segundo a coordenadora de Responsabilidade Social da Cimento Nacional, Amanda Lara, o evento aumenta ainda mais a possibilidade de beneficiar as comunidades onde a empresa atua. “Acreditamos no Festival como uma ferramenta de fomento e acessibilidade às manifestações culturais”, afirma.

Nesta quarta-feira, às 19 h acontece solenidade de Entrega da Grande Medalha de Mérito de Sete Lagoas no salão de Eventos do Clube Náutico (evento fechado a homenageados).

OBS: os eventos presenciais estão sujeitos à lotação máxima, à classificação etária e aos protocolos sanitários vigentes.