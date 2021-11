Conselho Municipal do Patrimônio Cultural elege diretoria para biênio 2021-2023

Na manhã da última sexta-feira, 19, foi eleita a nova diretoria do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural ( Compac ) de Sete Lagoas, empossado no dia 17. A composição para o biênio 2021/2023 ficou da seguinte forma: Roselene Alves Teixeira como presidente, representando a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura; Priscila Souza Castro Horta como vice-presidente, representando a Secretaria Adjunta de Cultura; como secretária Priscila Sant-Ana Cristeli, representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; e segunda secretária Bárbara Souza, representante das instituições de ensino superior.

Para a Roselene Alves Teixeira, o conselho é de suma importância no cenário cultural do município e tem o papel-chave no que diz respeito à proteção do patrimônio material e imaterial. “Agradeço a disponibilidade e a dedicação de todos os conselheiros e desejo ao Compac um ótimo trabalho nos próximos dois anos”, afirmou Roselene. A primeira reunião da nova diretoria será realizada no próximo dia 1º de dezembro.

Renato AlexandrePrefeitura de Sete Lagoas – Ascom