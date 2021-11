Guarda Municipal apreende adolescente que tentava passar dinheiro falso em festa

A Guarda Civil Municipal (GCM) disponibilizou equipes para oferecer segurança a quem foi prestigiar a festa de comemoração dos 154 anos de Sete Lagoas no Parque Náutico da Boa Vista, no último fim de semana, de 19 a 21 de novembro. Apesar da tranquilidade em relação à segurança nas três noites, uma ocorrência de destaque foi a apreensão de um adolescente que tentava passar uma nota de R$ 50 falsa.

O suspeito tentou fazer uma compra na barraca de um comerciante que trabalhava no local com o dinheiro falsificado. Porém, a cédula foi identificada e, por isso, a compra não foi consumada. Porém, a GCM foi informada do fato.

Com a informação, os agentes da GCM conseguiram encontrar o adolescente, que foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Plantão para posterior averiguação. Os pais do suspeito foram comunicados para acompanhamento dos desdobramentos da ocorrência.

O CRIME

Por se tratar de um crime contra a moeda nacional, a falsificação de cédulas de dinheiro é investigada pela Polícia Federal. O crime está previsto no parágrafo 1º do artigo 289 do Código Penal. Pela lei, portar dinheiro falso em qualquer quantia é crime, mesmo que as cédulas não cheguem a ser colocadas em circulação.

Renato Alexandre