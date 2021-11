Boletim Covid – quarta tem 3ª dose para pessoas a partir de 66 anos que tomaram a 2ª dose da Astrazeneca

Sete Lagoas soma 23.684 contaminações por Covid-19 com a confirmação de mais oito casos: cinco mulheres e três homens. A cidade mantém 615 óbitos desde o início da pandemia. São 71 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, 24 delas em isolamento domiciliar, e 8.077 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Quatro pacientes estão internados com resultado positivo, cinco aguardam resultados de exames e dois testaram negativo para Covid. São 50.308 testes com resultado negativo até o momento e 23.043 pessoas estão recuperadas.

Hospitalizados

Quatro pacientes estão internados em UTI (três de Sete Lagoas e um de Cachoeira da Prata) e sete estão em enfermaria (quatro de Sete Lagoas, um de Maravilhas, Santana de Pirapama e Prudente de Morais). No Hospital Nossa Senhora das Graças são oito internados, seis em enfermaria e dois em UTI (três deles em leito do SUS), e no Hospital Municipal são dois internados em UTI SUS. Não há pacientes na Unimed e nem na UPA. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid se mantém em 18,2%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, esse índice fica em 10%.

Novo protocolo

A melhora do cenário epidemiológico em Sete Lagoas é cada vez mais evidente pelos indicadores da pandemia. Os principais são a baixa hospitalização de pacientes com Covid-19, a queda brusca no número de óbitos e também de novos casos da doença. Esse controle da pandemia é um reflexo da cobertura vacinal no município e, diante deste novo cenário, o Comitê Local de Enfrentamento da Covid decidiu, nesta segunda-feira, 22, por maior flexibilização na legislação, sendo a principal delas tornar facultativo o uso de máscara em locais abertos. A medida já está valendo, mas a obrigatoriedade continua em atividades, ambientes fechados e no transporte público.

Vacinação

Nesta quarta-feira, 24, tem 3ª dose para idosos a partir de 66 anos que tomaram a 2ª dose da Astrazeneca há mais de cinco meses, na Faculdade Ciências da Vida – Av. Perimetral, 12.632, Indústrias (drive thru); nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; nas UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo; e nos ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. De 9h às 16h. Documentos: identidade com foto, comprovante de 2ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

Na quinta-feira, 25, é dia de dois chamadões diferentes. Tem 2ª dose da Coronavac para quem tomou a 1ª dose até 5 de novembro, na Faculdade UNA – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé), e tem também a 2ª dose da Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose até 25 de setembro, no Grau Técnico – R. Dr. Pena, 213, Centro (a pé). De 9h às 16h. Em ambos os casos, os documentos são identidade com foto, comprovante de 1ª dose (Coronavac ou Astrazeneca), cartão SUS ou CPF.

Já na sexta-feira, 26, tem 3ª dose para pessoas a partir de 64 anos de idade, que tomaram a 2ª dose há mais de cinco meses, na Faculdade Atenas – Av. Perimetral, ao lado da Bombril (drive thru); no Grau Técnico – R. Dr. Pena, 213, Centro (a pé); e nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; e nos UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo. De 9h às 16h. Documentos: identidade com foto, comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão SUS ou CPF.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 182.910 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 148.583 pessoas, a 3ª dose em 17.104 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas. mg.gov.br/coronavirus