Comissão reúne técnicos de diferentes esferas para debater pauta de problemas recorrentes na cidade

A Comissão Permanente de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social da Câmara esteve reunida para buscar alternativas para importantes e recorrentes demandas da população. Na pauta assuntos como perturbação da ordem e do sossego e, também, questões relacionadas a servidores do município que atuam na Fundação Hemominas e falta de segurança na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cidade de Deus.

Com o intuito de alinhar ações efetivas, agentes das secretarias de Meio Ambiente, Saúde e Polícia Militar participaram do encontro que aconteceu nessa segunda-feira (22), no Plenário do Legislativo. O presidente da Comissão, vereador Gilson Liboreiro (SD), foi quem conduziu os trabalhos. “Os agentes que podem e devem resolver essas questões estão aqui”, destacou Liboreiro.

Para reforçar a necessidade de intervenções foram apresentadas várias situações onde bares estariam extrapolando o limite de volume permitido após às 22h com máquinas de músicas. Da secretaria de Meio Ambiente, Silvana Tavares, explicou que “máquina de música é proibido”. A técnica complementou que “a fiscalização remove o equipamento em estabelecimentos denunciados”.

Mas todos concordam que coibir a prática é difícil porque as pessoas acabam aumentando o volume quando a fiscalização vai embora. Outro fator que dificulta as ações é a falta de pessoal aos fins de semana para atender aos chamados. O chefe da Guarda Civil Municipal, Sérgio Andrade, reforçou que “a falta de escala nos fins de semana dificulta”. O agente sugeriu criar um grupo de trabalho para facilitar a comunicação entre população e os agentes.

A Comissão trabalha, também, no auxílio de servidores do Executivo que atuam na Fundação Hemominas de Sete Lagoas que é a segunda maior do Estado em produtividade, de acordo com a técnica Maria Amélia, que representou a unidade. Gilson Liboreiro garantiu que a Comissão vai contribuir para encontrar meios de legalizar a situação.

Por fim o presidente da sessão afirmou que uma comissão formada por vereadores também vai atuar para acabar com as queixas de falta de segurança para servidores da UBS Cidade de Deus. Junior Sousa (MDB), Eraldo da Saúde (Patri), Caio Valace (Patri), Ismael Soares (Patri), Ivson Gomes (Cidadania), Roney do Aproximar (PSL) também participaram da sessão e vão mover gestões para ajudar.

Com Ascom/ Câmara Municipal SL