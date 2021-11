Rodada de Negócios do audiovisual bate recorde de inscritos

Mais de 300 produtores independentes e criadores de conteúdos audiovisuais de 24 estados terão a oportunidade de prospectar novos negócios com 48 grandes players

Mais de 800 projetos de longas-metragens, séries, programas de TV, documentários e reality shows foram inscritos na Rodada de Negócios virtual da MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo 2021. O resultado é 11% maior que o registrado no ano passado, um recorde de inscritos entre as seis edições do evento já realizadas.

Ao todo, foram enviados 824 projetos de 313 produtores independentes e criadores de conteúdos audiovisuais de 24 estados. A maior parte dos trabalhos são de Minas Gerais (30%), seguindo pelo Rio de Janeiro (19%), São Paulo (18%), Rio Grande do Sul (8%), Bahia (7%), Paraná e Bahia (3% cada um). Já os estados de Espírito Santo, Santa Catarina, Amazonas, Pernambuco, Ceará, Pará, Paraíba, Maranhão, Acre, Rio Grande do Norte, Piauí, Mato Grosso do Sul e Sergipe somaram juntos 9% das inscrições.

“Desde a sua criação, em 2016, a MAX tem cumprido a sua missão de ser um dos eventos mais importantes do audiovisual do país. A continuidade do formato virtual foi um dos fatores que contribuíram para a conquista desse resultado, já que facilita a participação de empreendedores do setor de norte a sul do Brasil a se aproximarem de grandes empresas distribuidoras de conteúdo no país e no mundo, e ainda, prospectar novos negócios”, explica o diretor Técnico do Sebrae Minas, João Cruz Reis Filho.

Quase metade dos projetos inscritos nesta edição da Rodada de Negócios da MAX são de ficção (445 inscritos), outros 235 são de documentários, 110 trabalhos de animação e 34 de gêneros variados.

Até o dia 26 de novembro, os trabalhos passarão por uma seleção dos 48 grandes players nacionais e internacionais – plataformas de streaming, canais de TVs pagos e abertos, produtoras, distribuidores, agregadores de conteúdos audiovisuais. Entre eles: Netflix, Warner Bros., Disney+, Discovery, GNT, Paramount, PlayKids e Viacom.

Os agendamentos das reuniões on-line serão divulgados no site da MAX até o dia 30 de novembro. Os encontros on-line entre produtores independentes e criadores de conteúdos audiovisuais com os grandes players do mercado acontece entre os dias 6 e 8 de dezembro, durante a programação da MAX, que assim como na edição anterior, será 100% digital.

Pitchings

Mesmo os projetos inscritos que não forem selecionados pelos players para a Rodada de Negócios, também terão a chance de participar dos pitchings realizados durante a programação da MAX.

Quatro projetos de ficção e outros quatro de documentos serão escolhidos pela organização do evento e terão sete minutos para apresentarem suas propostas, virtualmente, para os participantes da MAX e players convidados. Os selecionados serão divulgados até o dia 23 de novembro no site do evento.

Capacitações

A MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo 2021 é uma realização do Sebrae Minas com da BRAVI (Brasil Audiovisual Independente) e acontece entre os dias 6 e 9 de dezembro. Além da Rodada de Negócios e dos pitchings, o evento também tem uma programação on-line que inclui: palestras, oficinas, debates e painéis sobre negócios, políticas públicas, inovações, cultura e tendências ligadas ao audiovisual. Para participar das capacitações os interessados devem se inscrever gratuitamente no site max.sebraemg.com.br.

MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo 2021

De 6 a 9 de dezembro

Gratuito e on-line

Inscrições: max.sebraemg.com.br

