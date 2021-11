Sebrae Minas abre inscrições para o “1º Empretec Day” em Sete Lagoas

Evento gratuito vai reunir ex-participantes do programa e discutir sobreo comportamento empreendedor

Empreendedores e ex-participantes do Empretec de Sete Lagoas e região terão a oportunidade de aprender e trocar experiências durante o “1º Empretec Day”. O evento, promovido pelo Sebrae Minas, será realizado no dia 30 de novembro, às 19h. Os interessados em participar ainda podem se inscrever gratuitamente pelo (31) 3379-5757 e clicando aqui.

O evento vai reunir empreendedores e empretecos com o objetivo de discutir sobre as características de comportamentos empreendedores e desenvolver habilidades para o enfrentamento dos desafios para o próximo ano. Já confirmaram presença no evento a jornalista e atual âncora do jornal MGTV1ª edição, da Globo Minas, Aline Aguiar, e o idealizador e fundador da Cervejaria Walls, José Felipe.

O analista do Sebrae Minas Alysson Almeida destaca que esta é uma oportunidade para quem deseja identificar novas ferramentas para aumentar a competitividade do negócio, aperfeiçoando comportamentos individuais e empreendedores. “Esse primeiro encontro pretende levar uma mensagem de otimismo para 2022, já que os dois últimos anos foram bem difíceis para quem tem um negócio ou pensa em empreender”, explica Almeida.

As inscrições para o evento são gratuitas e os interessados podem contribuir com um 1 kg de alimento não perecível. As doações serão entregues a famílias carentes impactadas pela crise provocada pela pandemia.

Metodologia da ONU

O Sebrae é a única instituição brasileira credenciada pela ONU para a aplicação do Empretec. Nas 60 horas de treinamento, o participante é desafiado em atividades práticas que trabalham comportamentos como busca de oportunidade e iniciativa, persistência, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, independência e autoconfiança. Não é à toa, que 96% dos participantes do programa conseguiram transformar conhecimento em prática, de acordo com pesquisa feita pelo Sebrae.

1º Empretec Day – Sete Lagoas

Dia: 30 de novembro

Hora: 19h às 22h30

Local: Jardim Real Recepções – Rua Professor Abeylard, 4260 – Titamar

Informações e inscrições: (31) 3379-5757 e pelo formulário on-line

Gratuito

Assessoria de Imprensa/Sebrae