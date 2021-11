PM segue com diligências para capturar suspeito de disparo acidental em namorada em Sete Lagoas

Na tarde de 22 Novembro de 2021, por volta das 14h, a Policia Militar foi acionada para atender ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Jardim dos Pequis, em Sete Lagoas.

Ao chegar no local , os militares foram informados que a vítima que teria sido atingida G.S.F, 16 anos, namorada do suspeito de ter realizado o disparo P.V.C.O, 19 anos, já tinha sido socorrida .

No Hospital Municipal, os militares realizaram contato com a vítima e a mesma informou, que o namorado estava manuseando a arma de fogo , mostrando a vítima e ocorreu o disparo no pescoço da vítima . Informou ainda, que não houve briga entre eles no momento que ocorreu o disparo .

Policiais militares seguem em diligências, para capturar o suspeito e apreender a arma utilizada no crime de lesão corporal .

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM