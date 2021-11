Aniversário de 154 anos da cidade marcou a volta dos eventos culturais presenciais a Sete Lagoas

Nem a chuva desanimou público, que curtiu três noites de ótimos shows gratuitos no fim de semana

Foram 12 dias em que Sete Lagoas voltou a respirar arte e cultura pelas ruas, praças e pontos turísticos, com a realização do 3º Festival Nacional de Arte de Rua (Fenar), dentro das comemorações dos 154 anos de emancipação política do município. Mais de 250 artistas locais e nacionais passaram pelos palcos da cidade durante todos esses dias, com apresentações online e presenciais gratuitas.

Música, dança, exposições, teatro e intervenções urbanas marcaram as comemorações, que tiveram como ponto alto os shows no Parque Náutico do Boa Vista, no último fim de semana, com três noites de shows com Duo Bi Duo, Elis Cristine, Paralamas do Sucesso, Marlon Barone, Tango Wiskey, Legião V, Tianastácia e Carine & Juliano. O evento contou com realização do Espaço Ampliar e da Prefeitura de Sete Lagoas, com patrocínio da Cimento Nacional, Sicoob Credisete e Cooperlíder. “Essa é uma parceria muito produtiva, de sucesso, entre a Prefeitura, a Cimento Nacional e o Espaço Ampliar. A ideia é essa, depois de um período tão turbulento, poder levar alegria para as pessoas”, lembrou Alan Keller, da Espaço Ampliar, produtora do Fenar.

Para Mariana Moura, Diretora de Pessoal da Cimento Nacional, foi mais uma oportunidade para estar presente junto à comunidade onde a empresa atua. “É um prazer estarmos novamente em um evento presencial, ainda mais em uma data tão importante como o aniversário da cidade. Esperamos que seja um evento muito bom para todos”, afirmou. A coordenadora de Responsabilidade Social e Diversidade da empresa, Amanda Lara, também fez coro. “É o terceiro ano que somamos força com a Prefeitura e a Ampliar, trazendo para a cidade o Fenar com atividades em mais de dez dias em todos os cantos, principalmente agora que estamos saindo de um período crítico, que é a pandemia, podermos levar alegria, cultura, entretenimento e apoiar a economia, até mesmo nossa saúde mental. Nos alegramos em participar desse momento”, completou.

O vice-prefeito Euro Andrade destacou os investimentos do Município para a cultura e o turismo. “É um local que vamos fazer vários eventos durante o ano inteiro. Nesse contexto de aniversário da cidade, as pessoas podem ver que estamos adequando, pintando, arrumando os banheiros. Queremos fazer um turismo de alta qualidade”, comentou. O prefeito Duílio de Castro prometeu novas atrações culturais no próximo ano. “Para nós é uma alegria muito grande comemorar os 154 anos de Sete Lagoas. Damos os parabéns para nossa cidade, que é nascida para o alto. De agora para a frente vamos transformar Sete Lagoas, que já é bonita por natureza, em uma cidade turística, com muitos eventos”, anunciou.

Apesar da chuva, quem foi aos shows não se arrependeu e saiu satisfeito. “Fiquei muito feliz em poder comemorar o aniversário da minha Setelagoas. Os shows foram maravilhosos, vibrantes, a estrutura impecável. São Pedro não colaborou tanto, mas o sete-lagoano é corajoso e não desistiu da diversão e foi brindado com ela. Parabéns a todos os envolvidos”, afirmou Tiago Pereiras. “Fui em duas noites. Parece que foi muito tranquilo, não vi nenhuma ocorrência. O público se comportou muito bem e a organização está de parabéns”, comentou Lois Lanza. “Os shows foram ótimos, em especial o do Paralamas do Sucesso, que apresentou um repertório contagiante, levando todo o público presente a cantar junto. Parabéns aos organizadores”, concordou Daniela Maia. Agora é aguardar os próximos eventos culturais da cidade.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom