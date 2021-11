Empresa terá que indenizar ex-gerente por divulgar a dispensa em primeira mão para terceiros

A Justiça do Trabalho determinou que uma empresa de serviços corporativos pague uma indenização por danos morais, no valor de R$ 3 mil, por ter divulgado a dispensa de uma gerente, em primeira mão, para outros funcionários.

Ao avaliar o caso, a desembargadora relatora Taísa Maria Macena de Lima verificou que a situação comprovada nos autos, apesar da tese da ex-empregada, não aponta para um cenário complexo de assédio moral. Mas ela reconheceu que a antiga empregadora foi além de seu direito, na ocasião da dispensa, conforme a fundamentação da sentença e o depoimento de testemunhas.

Ficou comprovado que o setor de RH deu publicidade à dispensa da gerente para terceiros não interessados, sem fazer comunicação com a ex-empregada, tampouco com o seu superior imediato. Em depoimento, o preposto da empresa afirmou “que a gerente ficou sabendo que seria demitida após questionamento de outros colaboradores, subordinados.”

A relatora negou provimento ao recurso da trabalhadora, que pedia majoração do valor indenizatório. A julgadora ressaltou que o valor fixado em R$3mil reais, foi superior ao último salário registrado da trabalhadora. “Não havendo dúvidas de que serve de alerta para que a empregadora adote medidas preventivas que possam garantir a integridade física e mental dos trabalhadores, minorando os riscos inerentes ao trabalho, especialmente quando do rompimento do vínculo empregatício”.

A siderúrgica, na qual a trabalhadora prestava serviço, foi condenada de forma subsidiária ao pagamento das verbas devidas. Há agora recurso pendente de decisão.

Com Secretaria de Comunicação Social- TRT 3ª Região