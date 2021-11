Sicoob Credisete participa da Rodada de Negócios Helenas e reforça a proposta de fomentar a economia

O Sicoob Credisete continua apostando em iniciativas que fomentam a economia de Sete Lagoas e região. Desta vez, sua participação efetiva na Rodada de Negócios Helenas, uma ação empresarial especial que foi realizada na última sexta-feira, 19, no Hotel Veredas. A evento é realizado pela Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas em parceria com o Grupo Helenas.

O apoio do Sicoob Credisete é garantido deste a primeira edição. A Rodada de Negócios Helenas tem o objetivo de conectar empresas e pessoas de forma dinâmica e ágil, gerando negócios, divulgação e parcerias por meio de uma metodologia exclusiva.

Para Daniel Costa, gerente da agência Dr. Carmélio Portilho Maciel, localizada na rua Santa Juliana, foi um evento de alto nível e com excelentes resultados. “Foi muito bem organizado onde todas as empresas tiveram o carinho em apresentar brindes, além de todos os envolvidos demonstrarem a satisfação de falar sobre o seu negócio. Uma troca de experiências, de conhecimento e o Sicoob Credisete, mais uma vez, marcou presença”, comentou.

Alysson Almeida, Gestor de Projetos do Sebrae Minas destacou a necessidade de buscar resultados num cenário complicado, fez surgir uma nova estrutura e metodologia para negócios empresariais: as rodadas de negócios. “A Rodada Helenas se destacou pelas relações de respeito, apoio e colaboração entre os integrantes, gerando parcerias e alianças estratégicas entre organizações e pessoas. São novas redes que se formaram e abriram as possibilidades para geração de novos negócios, promovendo oportunidades tão desejadas e muitas vezes inexploradas”, afirmou.

De acordo Alysson Almeida, o evento valorizou a comunicação e a oportunidade de conversar com as pessoas certas, passando ao outro as informações mais relevantes sobre os negócios que querem oferecer ou já são oferecidos.