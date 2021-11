Seltrans realiza ação nas ruas para lembrar Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito

O terceiro domingo de novembro, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1995, marca o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito. Mais do que um dia no calendário, trata-se de um momento para uma análise da quantidade de vítimas do trânsito no mundo.

No Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito são homenageadas não só as pessoas que morreram em decorrência dessas fatalidades, mas também familiares, amigos, equipes de emergência, policiais, enfermeiros e médicos que lidam diariamente com as consequências traumáticas das mortes e lesões no trânsito.

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Departamento de Educação do Trânsito da Seltrans – para não deixar passar em branco essa data tão significativa, instalou mais uma vez um veículo sinistrado na Praça Melo Viana, em frente à Escola Estadual Dr. Arthur Bernardes, e fez um cemitério ilustrativo com cruzes e laços pretos na praça Alexandre Lanza, no centro da cidade.

“O objetivo dessas ações é realmente impactar os condutores, uma vez que essa ação é direcionada para que eles reflitam sobre as consequências de suas atitudes no trânsito. Esperamos que, ao ver tais imagens, os condutores se sensibilizem do quão é importante ter uma boa conduta no volante. É uma oportunidade para aumentar a consciência em relação à inaceitável perda de vidas no trânsito”, afirma a coordenadora do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans, Daniela Maia. As ações têm o apoio da Sinal Auto Peças (carro sinistrado) e da Guarda Municipal de Sete Lagoas. O veículo sinistrado e as cruzes foram instalados no dia 18 e serão retirados nesta terça-feira, 23.