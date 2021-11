Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta segunda-feira (22)

1º Tempo

É hora de planejar melhor para alcançar os objetivos propostos para 2022. O Cruzeiro tem os moldes do calendário do ano que vem definidos. A garantia veio com a permanência na Série B do Brasileiro, após correr risco de rebaixamento. A CBF publicou o calendário de 2022 e a Raposa já sabe de como será o seu caminho. A próxima temporada será um pouco diferente por causa da Copa do Mundo, entre novembro e dezembro. Segundo o calendário, o período para férias será entre 10 de dezembro e 8 de janeiro. Contudo, os clubes podem iniciar antes as atividades.

Por isso, a tendência é que a volta do Cruzeiro aos treinos já seja na primeira semana de janeiro. No calendário, ficou definido que até o dia 25 de janeiro serão as pré-temporadas.

Os Estaduais, neles incluído o Campeonato Mineiro, terão 16 datas destinadas entre 26 de janeiro e 3 de abril. Garantido na Copa do Brasil de 2022, o Cruzeiro também irá em busca do heptacampeonato. Serão 14 datas entre 23 de fevereiro e 19 de outubro.

Na principal competição da temporada, o Cruzeiro buscará voltar à elite do futebol nacional. A Série B do Brasileiro está programada para acontecer entre 9 de abril e 5 de novembro.

A Copa do Mundo será realizada no Catar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro do ano que vem. A alteração, do meio para o final da temporada, deve-se ao fato de que o inverno no mundo árabe ocorre nos últimos meses do ano e as temperaturas são um pouco mais amenas.

2º Tempo

Ainda falando sobre calendário esportivo, a primeira competição nacional coordenada pela CBF será a Supercopa do Brasil 2021, disputada em jogo único entre o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil, no dia 20 de fevereiro. Três dias depois, a bola rola para a Copa do Brasil, que terá 14 datas previstas e encerramento para o dia 19 de outubro. As Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro têm início marcado para os dias 9 e 10 de abril, enquanto a Série D deve começar no dia 17 do mesmo mês.

Confira as datas das competições nacionais da CBF em 2022:

– Copa do Brasil: 23/02 a 19/10 (14 datas)

– Série A: 10/04 a 13/11 (38 datas)

– Série B: 09/04 a 05/11 (38 datas)

– Série C: 10/04 a 01/10 (26 datas)

– Série D: 17/04 a 25/09 (24 datas)

– Supercopa do Brasil: 20/02 (01 data)

Com a Copa do Mundo marcada para começar em novembro e uma Data FIFA excepcional com 14 dias de duração no meio do ano, o Brasileirão será impactado em cinco datas. Confira as datas das competições internacionais de clubes e da Seleção Brasileira para 2022:

– CONMEBOL Libertadores: 23/02 a 29/10 (17 datas)

– CONMEBOL Sul-Americana: 06/04 a 01/10 (13 datas)

– CONMEBOL Recopa: 09/03 e 16/03 (02 datas)

– Eliminatórias: 27/01, 01/02, 24 e 29/03 (04 datas)

– Datas FIFA para amistosos: 01, 02, 09 e 14/06; 21, 22, 25 e 27/09 (08 datas)

– Copa do Mundo FIFA: 21/11 a 18/12 (28 dias)