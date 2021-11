Para sacramentar matematicamente o troféu de campeão, o Galo precisa de mais três vitórias, se o Rubro-Negro ganhar todos os jogos que ainda vai disputar. Isso porque o time alvinegro possui oito pontos de vantagem na classificação (74 a 66) e não poderia mais ser alcançado.

Se Atlético e Flamengo superarem seus dois próximos oponentes, o Alvinegro pode ser campeão no dia 2 de dezembro, caso também leve a melhor sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Mas também há a possibilidade de o título do Galo vir antes. Caso o Urubu seja derrotado ou empate no duelo com o Grêmio, nesta terça-feira (23), na Arena do Grêmio, e os comandados de Cuca vençam o Palmeiras, no mesmo dia, no Allianz Parque, o clube mineiro pode levar a taça neste domingo (28), se bater o Fluminense, no Mineirão. Ou seja, o Atlético necessitaria de apenas dois triunfos neste cenário possível.