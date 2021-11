Sete Lagoas continua vacinando essa semana com 2ª e 3ª doses, além de chamadões

Nesta segunda-feira, 22, tem 2ª dose da Pfizer para adolescentes e adultos que tomaram a 1ª dose até o dia 24 de setembro, na Casa da Cultura – Av. Getúlio Vargas, 91, Centro (a pé). Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose – Pfizer, cartão SUS ou CPF. Na terça-feira, 23, tem 3ª dose para pessoas a partir de 66 anos que tomaram a 2ª dose da Coronavac há mais de cinco meses, na Faculdade UNA – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé) e no Grau Técnico – R. Dr. Pena, 213, Centro (a pé). Documentos: identidade com foto, comprovante de 2ª dose – Coronavac, cartão SUS ou CPF.

Já na quarta-feira, 24, tem 3ª dose para idosos a partir de 66 anos que tomaram a 2ª dose da Astrazeneca há mais de cinco meses, na Faculdade Ciências da Vida – Av. Perimetral, 12.632, Indústrias (drive thru); nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; nas UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo; e nos ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos: identidade com foto, comprovante de 2ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

Quinta-feira é dia de dois chamadões diferentes. Tem 2ª dose da Coronavac para quem tomou a 1ª dose até 5 de novembro, na Faculdade UNA – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé), e tem também a 2ª dose da Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose até 25 de setembro, no Grau Técnico – R. Dr. Pena, 213, Centro (a pé). Em ambos os casos, os documentos são identidade com foto, comprovante de 1ª dose (Coronavac ou Astrazeneca), cartão SUS ou CPF. O cronograma de sexta-feira será divulgado no início essa semana.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 182.892 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 141.949 pessoas, a 3ª dose em 15.710 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

