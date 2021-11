Reunião Ordinária com presença de público e prestação de contas do Executivo entre os eventos da semana; veja a agenda

A partir da terça-feira (23) as portas do Poder Legislativo estarão abertas para que a população possa acompanhar as reuniões em Plenário. As regras para o retorno total, e sem restrições, do público durante os trabalhos estão previstas na Portaria 84 que foi publicada no Diário do Legislativo no último dia 16. A partir da data os atendimentos nos gabinetes também ficam dispensados de agendamento de horário.

Entre as recomendações para a segurança de todos que circulam na Câmara está o uso de máscara de proteção para ingressar e permanecer nas dependências do prédio. Os agentes da Guarda Civil Municipal estão orientados e ficam com a responsabilidade de fiscalizar a determinação.

Para a semana de trabalho, além da Reunião Ordinária, na terça-feira (23), a pauta está disponível no Portal de Transparência, está prevista uma Reunião Ordinária da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social na segunda-feira (22). Os secretários de Meio Ambiente, Edmundo Alves, e de Saúde, Flávio Pimenta, têm presença aguardada. Pimenta vai falar sobre a situação dos trabalhadores da Fundação Hemominas e da segurança e precariedade da Unidade Básica de Saúde (UBS) Cidade de Deus.

Vai acontecer também uma Reunião Especial para que técnicos do Executivo possam fazer a prestação de contas do 2° quadrimestre fiscal deste ano. Durante dois dias de trabalho, quinta-feira, 25, e sexta-feira 26, os parlamentares vão avaliar os dados.

Ascom/ Câmara Municipal