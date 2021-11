Assistência Social em Movimento leva serviços gratuitos e diversão ao Terminal Urbano

Evento marcou as ações da Secretaria em comemoração aos 154 anos de Sete Lagoas

Vários serviços gratuitos à população, distribuição de brindes, doação de mudas e muita música marcaram as ações da Assistência Social em comemoração aos 154 anos de Sete Lagoas nesta sexta-feira, no Terminal Urbano. O evento, chamado “Assistência Social em Movimento”, levou para o terminal todos os equipamentos da Assistência Social do Município, em parceria com as secretarias de Saúde, Educação e Meio Ambiente, Controle da Dengue, Zoonoses, Seltrans e Guarda Municipal, além de instituições sociais e privadas, que fizeram a alegria de quem aguardava seu ônibus.

Para o prefeito Duílio de Castro, a cidade tem muitas razões para comemorar mais um aniversário. “Nós temos que comemorar essa data, principalmente porque passamos por um período muito difícil da pandemia e, agora, estamos com índices seguros para retomar os eventos presenciais na cidade. Nessa ação social estamos fazendo um trabalho de orientação na saúde, medindo pressão, teste de glicose, saúde do homem contra o câncer de próstata, distribuindo mudas, entre outras ações para comemorarmos o aniversário de Sete Lagoas”, disse o prefeito.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves, fez questão de agradecer aos parceiros, fundamentais na realização do evento. “Só foi possível realizar esse evento com a parceria dos nossos colaboradores. Tivemos vários sorteios, brindes, atrações musicais, etc. Foi um evento para toda a população. Nosso muito obrigado a todos os parceiros, a todas as equipes da Assistência Social e à Prefeitura de Sete Lagoas”, reconheceu a secretária.

Ao todo foram mais de 60 brindes sorteados. De acordo com funcionários da Turi, que conta com um ponto de apoio no Terminal Urbano, mais de sete mil pessoas passaram pelo local no período de 09h às 16h. Além dos órgãos da gestão pública, as instituições e empresas Rede de Ensino Grau Técnico, Faculdade Promove, Universidade Unicesumar, Faculdade Atenas, Universidade Católica, ADoce, Sicoob Credisete, Ceapa, Escola de Idiomas Victoria English School, Advance, Laboratório do Bem, Gaya, Apae Sete Lagoas, Jujubinha, CDM, Mário Loura/Olícia Oli, Barbearia Arte Final e Grupo Zelo também participaram da ação.