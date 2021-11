Obras de duplicação de um grande trecho da avenida Dr. Renato Azeredo estão em ritmo acelerado

Estão em ritmo acelerado as obras de duplicação de um grande trecho da avenida Doutor Renato Azeredo, uma das mais importantes de Sete Lagoas. O projeto da Prefeitura garantirá mais segurança para quem passa pelo trecho e ainda vai acabar com gargalos que dificultam o tráfego de veículos.

O prefeito Duílio de Castro fiscalizou os trabalhos, na manhã desta sexta-feira, 19. No local, ele acompanhou de perto as equipes que fazem a compactação e pavimentação do trecho que vai da rotatória da avenida Tunico Reis, próximo à escola Sinhá Andrade, no bairro Jardim Amélia, até a ponte da rua Sítio da Abadia, no bairro Vapabuçú. “Uma obra de extrema importância para nossa cidade, um sonho de mais de 50 anos. Hoje já está sendo colocada a massa asfáltica. Vamos melhorar o sistema viário e ainda melhorar a estrutura para a empresa Assaí Atacadista, parceira da Prefeitura nesse projeto que vai gerar quase 500 empregos na cidade”, comentou Duílio de Castro.

A nova pista terá 1,2 km e será importante para o escoamento da produção do distrito industrial e ainda facilitará a mobilidade urbana entre bairros de grande densidade populacional.

Renato AlexandrePrefeitura de Sete Lagoas – Ascom