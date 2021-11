SAAE de Sete Lagoas abre processo seletivo para contratação de estagiários

O SAAE de Sete Lagoas acaba de abrir processo seletivo público para estágio obrigatório em cursos de graduação, por meio do edital 002/2021, que visa a formação de cadastro reserva em vários cargos. As inscrições estão abertas de 5 de novembro até às 23:59 horas do dia 5 de dezembro de 2021, um domingo. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, as inscrições serão realizadas exclusivamente online. No ato da inscrição deverá ser anexada toda a documentação exigida no edital. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Poderão se inscrever apenas estudantes de instituições que tenham convênio firmado com a autarquia: Centro de estudos III Millenium (mantenedora da Faculdade Ciências da Vida), Editora e Distribuidora Educacional S/A (mantenedora da Universidade Pitágoras-UNOPAR), Faculdade Santo Agostinho – IESA, Faculdade Uni-BH, Faculdade do Vale do Jequitinhonha e Mucuri – Diamantina, Fundação Educacional Monsenhor Messias (UNIFEMM), Instituto Setelagoano de Educação e Ciência Ltda (mantenedora da Faculdade Promove de Sete Lagoas), Brasil S/A – Faculdade Una de Sete Lagoas, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e Universidade Federal de Viçosa.

Há vagas para cadastro de reserva nas áreas de Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Psicologia e Tecnólogo em Logística. Será admitida a inscrição de alunos matriculados em um desses cursos a partir do antepenúltimo período/módulo do curso. Para alunos de graduação, a bolsa para 20 horas semanais é de R$ 550,00 e para 30 horas semanais é de R$ 770,00, além de auxílio-transporte.

A divulgação da classificação preliminar será no dia 20 de dezembro. A data de interposição de recurso contra a classificação preliminar é dia 21. A publicação da decisão de deferimento e indeferimento dos recursos contra o resultado está marcada para o dia 27. Já a publicação do resultado definitivo com a classificação final está programada para o dia 14 de janeiro de 2022. Todas as informações do edital e seus anexos estão disponíveis no link http://www. saaesetelagoas.com.br/ institucional/processo- seletivo-de-estagio-saae-sete- lagoas-n-02-2021