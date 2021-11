Prazo para se inscrever para o 5° Prêmio da Cultura Popular é estendido; ganhadores receberão 15 mil

O prazo para se inscrever para o 5° Prêmio Mestres da Cultura Popular foi estendido até 30 de novembro. O edital de premiação é promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura. Serão premiados 25 mestres, sendo que cada um será contemplado com R$ 15 mil e o título de ‘Mestre da Cultura Popular de Belo Horizonte’.

O cadastro é gratuito e feito por meio dos Correios. Os interessados devem encaminhar envelope contendo, entre outros documentos: ficha de inscrição, descrição da prática cultural e declarações de reconhecimento emitidas pela comunidade ou por instituições públicas ou privadas, como associações, fundações e secretarias. A lista com todas as documentações necessárias pode ser conferida no edital.

O endereço para envio do envelope é:

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – rua Professor Estevão Pinto, 601, Bairro Serra, CEP 30220-060, Belo Horizonte/MG.

É necessário, ainda, atentar-se aos seguintes pré-requisitos:

Ter 50 anos ou mais

Atuar em BH por, no mínimo, 10 anos

Possuir reconhecimento em sua comunidade

O processo de seleção consistirá em análise do tempo de atuação do mestre cultural e sua contribuição para continuidade da prática cultural.

Também é preciso que os candidatos realizem atividades relacionadas com o desenvolvimento de artes de cura, medicina popular, manejo, plantio e coleta de recursos naturais, culinária tradicional, jogos e brincadeiras, músicas, cantos e danças, rituais, festejos e celebrações; artes, artesanato e atividades relacionadas.

Confira mais detalhes no edital ou acesse a publicação a respeito da prorrogação do prazo neste link .

Fonte: Hoje em Dia