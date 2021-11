Só para MULHERES – Ir, vir e trabalhar com segurança

Aplicativo para o público feminino cadastra motoristas mulheres na Grande BH

Chega à região metropolitana de Belo Horizonte aplicativo só para mulheres. Homem? Só se for acompanhante da passageira! O Lady Driver, que está no Brasil há 5 anos, já começou a cadastrar motoristas mulheres interessadas em prestar o serviço. “Um dos diferenciais do app é a segurança, tanto da passageira, quanto da motorista”, diz a empresária Stephania Sousa, uma das sócias da franquia na Grande BH. “Reduz o risco de uma mulher sofrer qualquer tipo de assédio, violência”, acrescenta a publicitária Ariana Lima, também sócia.

Elas apontam mais um diferencial no Lady Driver: um agendamento de corridas especial, que não há nos outros aplicativos. A cliente pode programar com antecedência suas viagens por semanas e meses e escolher data, horário e a sua motorista favorita. “O agendamento dá a cliente a possibilidade de programar melhor sua semana porque será possível deixar registrado na Lady Driver quando ela precisará do serviço para trabalhar, levar os filhos na escola, ir ao cabeleireiro ou se divertir, e ainda escolher a motorista de sua preferência”, explica Ariana Lima. Caso a motorista escolhida não esteja disponível, será destacada pela Lady Driver outra profissional com as características desejadas pela cliente, como pontuação, carro etc.

CADASTRAMENTO PARA AS MOTORISTAS

Segundo as sócias, podem se cadastrar motoristas mulheres que tenham carteira de habilitação categoria B com EAR (Exerce Atividade Remunerada), celular Android, carro do ano 2011 ou superior, com 4 portas, 5 lugares e ar-condicionado.

Stephania Sousa informa que basta elas entrarem no Google Play e baixarem o aplicativo Lady Driver para fazer o cadastramento. Depois, as motoristas receberão um acompanhamento e treinamentos periódicos pela equipe do Lady Driver. “Nós garantimos 75% do valor da corrida para a motorista, que terá horário flexível, e com o serviço de agendamento, conseguirá planejar seu tempo”, diz. Além disso, um aspecto importante é que o valor da corrida – diferentemente de outros aplicativos que fazem o cálculo a partir do embarque – no Lady Driver o valor é calculado a partir do aceite da corrida pela motorista. “Dessa forma, as motoristas não perdem nem tempo, nem dinheiro no trajeto para buscar as passageiras. Elas estão sendo remuneradas o tempo todo,” afirma Ariana. São mais de 65 mil condutoras cadastradas pela Lady Driver no Brasil.

“Com esta fonte de renda, elas têm independência financeira e ajudam a reduzir os índices de violência contra a mulher”, afirma Stephania Sousa. A proposta do Lady Driver, de acordo com Ariana, é mostrar para a mulher que ela pode se locomover com segurança e proporcionar renda à motorista. Todas ganham.

O aplicativo ainda não está em funcionamento para as passageiras. “O momento agora é de cadastrarmos as motoristas. Tão logo tenhamos esse cadastro feito, iniciaremos o atendimento,” comenta Ariana Lima. Depois da consolidação do aplicativo para mulheres na Grande BH, a proposta das sócias é expandir o serviço, em uma segunda etapa, para o Lady Kiddos (transporte agendado de crianças) e o Lady Care (transporte agendado de idosos).

Jéssica Rose Novais, de 28 anos e há seis trabalhando como motorista de aplicativo na capital mineira, já se cadastrou no Lady Driver e considera o app uma ótima ideia, principalmente, devido à questão da segurança. “A proposta do aplicativo Lady Driver para mim é uma ideia revolucionária. Estamos muito cansadas dos assédios. É muito interessante ter um aplicativo para mulheres pensado por mulheres. Estou ansiosa para começar a trabalhar no Lady Driver,” diz.

O Lady Driver foi criado por Gabryella Correa, hoje CEO da empresa, depois de sofrer assédio por um motorista de aplicativo de transporte. “Foi uma situação muito difícil, fiquei muito nervosa, e depois disso decidi criar um aplicativo, porque eu não queria que outras mulheres passassem pela mesma situação. Acabei usando a minha experiência negativa para uma ideia positiva, capaz de ajudar outras mulheres”, diz Gabryella. O Lady driver foi o primeiro app legalizado em São Paulo para passageiras e motoristas mulheres.

Serviço:

O que é preciso para ser uma motorista do Lady Driver?

Utilizar celular sistema operacional Android

Ter carteira de habilitação categoria B com EAR (Exerce Atividade Remunerada), carro do ano 2011 ou superior (4 portas, 5 lugares, ar-condicionado

Entrar no Google Play, baixar o aplicativo Lady Driver e fazer o cadastramento.

Área de abrangência do serviço: Belo Horizonte e as seguintes cidades da região metropolitana: Nova Lima, Confins, Lagoa Santa, Contagem, Betim, Mário Campos, Sarzedo e Sete Lagoas.

Sobre o Lady Driver

Aplicativo de transporte feminino voltado exclusivamente para mulheres. A empresa é uma das precursoras, no Brasil, desse tipo de serviço e o primeiro inspirado por elas e para elas, com a proposta de trazer igualdade de gênero a este segmento tão masculino e também ser uma ferramenta mediadora da independência financeira feminina.

