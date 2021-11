Bauermann admite sondagens, mas garante foco na tabela do América-MG: “Olhar só para cima”

Eduardo Bauermann é um dos pilares do sistema defensivo do América, mas tem contrato a acabar no fim do ano. Ele ainda não iniciou conversas por renovação e há sondagens de outros clubes. O zagueiro de 25 anos pode até assinar pré-contrato. Sobre o tema, falou:

– Realmente tem interesse de outros clubes, sim. Mas estou focado no América, em manter bom momento aqui. Como falei antes, vim para cá para colocar meu nome na história do clube. Não tenho ouvido para outras coisas. As sondagens que chegam, ficam com o meu empresário. Estou feliz aqui no América e espero continuar.