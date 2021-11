Sesc abre inscrições para Programa Jovem Aprendiz em Sete Lagoas

O Sesc está com inscrições abertas, até o dia 23 de novembro, para o Programa Jovem Aprendiz em Pouso Alegre. A iniciativa é destinada a jovens de 14 a 23 anos e 11 meses que estejam cursando o ensino fundamental ou médio, ou que já tenham formado no ensino médio, sendo preferencialmente alunos da rede pública de ensino.

O objetivo do Sesc com o Programa Jovem Aprendiz é estimular a capacitação profissional e a qualificação de jovens, preparando-os para uma nova etapa de sua vida: a entrada no mercado de trabalho. Por isso, além de promover o desenvolvimento de habilidades que serão determinantes no futuro, o Sesc oferece salário e diversos benefícios como vale-transporte, plano de saúde e cartão do cliente. A carga horária é de 4h/dia.

O programa também ainda está com inscrições abertas em Governador Valadares, Patos de Minas, Lavras, Pouso Alegre, Uberaba e Uberlândia. Para se inscrever, o candidato deverá acessar a página do programa no site www.sescmg.com.br.

