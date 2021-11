Após diligências PM prende casal suspeito de roubo em Sete Lagoas

Na tarde desta quarta-feira (17) após acionamento via 190, os militares do 25º Batalhão de Polícia Militar, empenharam-se intensivamente em rastrear e prender um casal suspeito de serem autores de um roubo que teria acabado de acontecer no Bairro Canaã, bem como a recuperação dos materiais roubados.

Após levantamento de imagens de câmaras de monitoramento , foi possível identificar o trajeto dos suspeitos do crime e durante as buscas na casa de G.M.F.C de 27 anos e G.S.B 32 anos, foram encontrados materiais pertencentes a outra vítima de um roubo acontecido em (07/11).

O suspeito do crime que já cumpria pena por outros crimes e estava com tornozeleira eletrônica , confessou a prática dos crimes e informou onde o aparelho celular subtraído havia sido dispensado .

Os autores foram conduzidos à Delegacia juntamente com os materiais recuperados.

Fonte: Agência Local de Comunicação 25 BPM