Com extensa ficha criminal, chefe do Comando Vermelho no Ceará é preso na BR-381, em MG

Durante a abordagem, o homem apresentou documentos falsos e tentou fugir do local

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu o chefe do Comando Vermelho no Ceará, na BR-381, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, nessa quarta-feira (17). Segundo a corporação, o homem foi detido no quilômetro 849, após troca de informações com a Polícia Civil de Icó, no Ceará.

Os policiais deram ordem de parada a um carro que seguia no sentido São Paulo. Ao apresentar os documentos, a corporação percebeu indícios de falsificação, nomes falsos e informações desencontradas. Ele tentou fugir do local, mas foi contido pelos policiais.

Após buscas nos sistemas, a equipe confirmou a identidade do homem e entrou em contato com a polícia de Icó. Ele estava sendo procurado por diversos crimes e também era o chefe da facção criminosa Comando Vermelho no Ceará.

De acordo com a polícia, ele possui extensa ficha criminal e vários mandados de prisão em aberto. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Pouso Alegre.

Fonte: Itatiaia