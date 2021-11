Procon Sete Lagoas realiza atendimento especial no CAT na semana de aniversário da cidade

Participando das comemorações dos 154 anos de emancipação política do Município, o Procon de Sete Lagoas realiza, de 22 a 26 de novembro, atendimento especial aos moradores da cidade, no Centro de Apoio ao Turista (CAT), em frente à agência central do Banco do Brasil, no centro.

Durante toda a semana, de 09h às 16h, consumidores que se sentiram lesados em compras, contratos e contratações podem levar comprovantes ou outras provas para uma análise da equipe do Procon. A ação conta ainda com a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sete Lagoas.

De acordo com o agente do setor de Fiscalização e Reclamações do Procon, Gilberto Avelar, o consumidor deverá levar identidade, CPF, comprovante de residência e dados da reclamação. “Estaremos dispondo aos consumidores atendimento presencial, orientações, acatamento de denúncias e reclamações”, detalha. Mais informações pelos telefones 151 ou 3772-5140.