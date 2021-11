Festa do Cavalo de Santana de Pirapama retorna em grande estilo com apoio do Sicoob Credisete

O município de Santana de Pirapama realizou, entre os dias 12 e 15 de novembro, sua tradicional Federal do Cavalo. O evento não acontecia há 13 anos e, com o apoio do Sicoob Credisete, retornou com grande sucesso de organização e público.

A Festa do Cavalo teve uma programação diversificada com cavalgada, concurso de marcha e várias atrações musicais ao longo de sua programação. O Sicoob Credisete participou da festa com um com estande montado no Parque de Exposições do município. “É com imenso prazer que prestigiamos este tipo de evento, incentivando a continuidade e a disseminação da cultura do interior de Minas Gerais. Além da questão cultural, o mercado do cavalo contribui para a movimentação da pecuária brasileira, estimulando o mercado de rações comerciais, medicamentos veterinários, prestação de serviços, dentre outros”, avalia Isamara Santana, gerente da Carteira Rural do Sicoob Credisete.

Isamara Santana ainda ressalta que atualmente o cavalo é utilizado tanto na lida, para as atividades diárias nas propriedades rurais, como para esporte e lazer, além do seu emprego como recurso terapêutico (Equoterapia).”O Sicoob Credisete apoia esse setor e tem à disposição dos produtores rurais linhas de custeio e investimento pecuário. Desta forma, ele consegue custear os custos de produção da sua atividade e ainda investir para alcançar os incrementos produtivos desejados. Possuímos linhas com taxas atrativas, com recursos provenientes da própria cooperativa, o que possibilita uma liberação mais facilitada e menos burocrática. Também possuímos seguros para garantir a tranquilidade do produtor rural, sem falar nos consórcios, para que o produtor se programe e esteja mais próximo de conquistar os seus sonhos”, explicou Isamara Santana.

