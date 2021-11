Boletim Covid: Município aguarda envio de doses do Ministério após mudanças no Plano Nacional de Imunização

Sem novos óbitos em decorrência de complicações da Covid-19 desde o dia 2 de novembro, Sete Lagoas soma 23.654 contaminações com a confirmação de mais 11 casos: seis mulheres e cinco homens. A cidade mantém 615 óbitos desde o início da pandemia. São 88 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, 24 delas em isolamento domiciliar, e 7.956 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Três pacientes estão internados com resultado positivo, sete aguardam resultados de exames e dois testaram negativo para Covid. São 50.090 testes com resultado negativo até o momento e 23.013 pessoas estão recuperadas.

Hospitalizados

Cinco pacientes estão internados em UTI (quatro de Sete Lagoas e um de Cachoeira da Prata) e sete estão em enfermaria (cinco de Sete Lagoas, um de Cachoeira da Prata e um de Pirapama). No Hospital Nossa Senhora das Graças são nove internados, sendo seis em enfermaria e três em UTI (um deles em leito do SUS). No Hospital Municipal são dois internados em UTI SUS. Na Unimed há um internado em enfermaria. Não há pacientes na UPA. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid voltou a subir e hoje está em 21,7%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, esse índice se mantém em 14,3%.

Novidades na vacinação

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira, 16, a ampliação da dose de reforço para maiores de 18 anos, a mudança do intervalo entre a 2ª dose e a dose de reforço de seis para cinco meses e a aplicação da 2ª dose da Janssen, que até então era dose única, com intervalo de oito semanas após a primeira aplicação. No entanto, o Município aguarda o envio dessas doses feita pelo Ministério e distribuída pelo Governo de Minas para que novos cronogramas sejam anunciados. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que os cronogramas dessa semana haviam sido elaborados antes do anúncio feito pelo Ministério.

Cronogramas

Na quinta-feira, 18, recebe a 2ª dose da Astrazeneca quem tomou a 1ª dose até o dia 4 de setembro, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo (nova unidade); e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro e Alvorada. Os documentos necessários são identidade com foto, comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

A 3ª dose para pessoas a partir de 68 anos de idade que já tenham completado o prazo de 6 meses da última dose é também na quinta, de 09h às 16h, no Grau Técnico – R. Dr. Pena, 213 – Centro (a pé), Faculdade UNA – Av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé) e Faculdade Atenas – Ao lado da Bombril (drive-thru). Já o público a partir de 67 anos recebe a 3ª dose na sexta, também de 09h às 16h, no Grau Técnico – R. Dr. Pena, 213 – Centro (a pé), Faculdade Atenas – Ao lado da Bombril (drive-thru), Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia, e UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo (nova unidade). Em caso de grande demanda serão distribuídas senhas até às 15h30. Documentos: documento com foto, comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF. Acamados ou com dificuldade de locomoção podem agendar a aplicação da vacina ligando para o ESF mais próximo de casa.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 182.051 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 139.493 pessoas, a 3ª dose em 14.843 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus